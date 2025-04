Lula venceria Bolsonaro se eleições fossem hoje, segundo Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o favorito para as eleições presidenciais de 2026 em todos os cenários pesquisados pelo Instituto Datafolha. Uma pesquisa da instituição, divulgada neste sábado (05) pelo jornal “Folha de S. Paulo”, indica que Lula tem a maioria das intenções de voto hoje e estaria na frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, em um cenário de disputa eleitoral. Já em um cenário sem os dois, Ciro Gomes (PDT) apareceria na frente.

O levantamento foi realizado em 172 municípios ao longo da última semana, entre terça (01) e quinta (03). A pesquisa considera candidatos hipotéticos, que não necessariamente irão concorrer à Presidência no próximo pleito. 3.054 pessoas foram ouvidas; 36% delas votaria em Lula num cenário de disputa com Bolsonaro, que ficaria com 30% dos votos. Caso Bolsonaro - que atualmente não poderia disputar as eleições - ficasse de fora, Lula teria 35% dos votos. Atrás dele, estaria Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15%, segundo a pesquisa.

Em um cenário hipotético sem a candidatura do atual ou do ex-presidente, as intenções de voto ficam mais divididas. Nesse caso, Ciro Gomes (PDT) aparece com 19% das intenções de voto, na frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 16%, e Fernando Haddad (PT), com 15%. como a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, os três ficariam tecnicamente empatados.

Até o momento, nenhum dos nomes que lideraram os cenários na pesquisa oficializaram a intenção de disputar as eleições. O único político que já declarou a intenção em ser pré-candidato à Presidência foi Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, que apareceu com 2% das intenções de voto em todos os cenários testados pelo Datafolha.

O primeiro turno das próximas eleições presidenciais está previsto para o dia 4 de outubro de 2026.