Dólar sobe para 5,83 após resposta da China as tarifas de Donald Trump

Após o 'tarifaço' de Trump e a retaliação da governo chinês, o dólar teve a maior alta diária em dois anos, chegando a R$ 5,80. A bolsa de valores registrou uma queda de quase 3% e teve o maior recuo em um dia desde dezembro do ano passado.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (4) vendido a R$ 5,836, na máxima da sessão, por volta das 16:20 da tarde, a cotação chegou a R$ 5,84.

A moeda norte americana, está em seu maior valor desde 10 de março, quando chegou a R$ 5,85. Essa foi a maior alta diária do dólar desde 10 de novembro de 2022, quando a divisa tinha subido 4,1% em apenas um dia.

O dia também foi turbulento no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 127.256 pontos, com recuo de 2,96%. No menor nível desde 14 de maio, o indicador teve o maior recuo diário desde 18 de dezembro. A bolsa acompanhou o mercado financeiro global. Nos Estados Unidos, as bolsas tiveram a pior semana desde março de 2020, início da pandemia de covid-19.