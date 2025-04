Documentário sobre Rita Lee tem data de estreia marcada

O documentário "Ritas" que conta a trajetória da cantora Rita Lee, tem data de estreia marcada para o dia 22 de maio. A produção contará com a última e inédita entrevista da eterna rainha do rock brasileiro, que faleceu em 2023, devido um câncer no pulmão.

A escolha da data não foi ao acaso, nesse dia é celebrado a Santa Rita de Cássia. Em vida, Rita Lee escolheu o 22 de maio, como sua nova data de aniversário (ela nasceu em 31 de dezembro).

O longa é dirigido por Oswaldo Santana e codirigido por Karen Harley e conta com imagens de arquivo e narração da própria Rita.



"Para os fãs é uma oportunidade de mergulhar, reviver, cantar e participar de momentos tão marcantes para a nossa cultura. A intimidade revelada por Rita na sua casa carrega referências, filosofias e emoções nunca vistas. Os mais jovens, que não a conhecem muito bem, irão se surpreender com a artista mulher que sempre viveu à frente do seu tempo, abrindo caminho para o feminismo com muito rock’n’roll, sinceridade, deboche, talento, carisma e amor"” declarou o diretor.