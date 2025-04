Morett assume cargo de vereador em Niterói: 'Dedicação e vontade de fazer acontecer'

Nascido na política e amante da possibilidade de usá-la como ferramenta de transformação social, Morett (PSD), jovem político niteroiense de 35 anos, assume, na próxima semana, o cargo de vereador da cidade de Niterói, após o vereador Gabriel Velasco (PSD) ter pedido licença do mandato na Câmara para assumir o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

Sendo o segundo suplente, com 1.987 votos, Morett foi convocado pela Casa. O primeiro, Henrique Miranda, é administrador regional de São Francisco.

"A população de Niterói pode esperar de mim muito trabalho, dedicação e vontade de fazer acontecer. Tenho me preparado muito, estudado e me esforçado bastante para contribuir com o melhor para nossa cidade. Tenho certeza de que vamos realizar um trabalho muito bonito e transformador em Niterói. Acredito que esse é um momento importante para os jovens e para uma nova geração na política, onde muitos estão entrando na Câmara. E o gás, energia e vontade de mudança são fundamentais para nossa cidade. Estou confiante de que a nossa juventude vai fazer a diferença e de que juntos vamos contribuir para um futuro melhor para Niterói", afirmou o político em entrevista para O SÃO GONÇALO.

Membro de uma família participativa no cenário político da cidade, Morett confirma, na prática, o ditado que diz "quem sai aos seus, não degenera", visto que seu pai foi candidato, em Niterói, nos anos 1988, 1992, 1994 e 1996.

"Eu nasci na política. Desde pequeno minha casa sempre foi um verdadeiro centro de política, e eu sempre fui um apaixonado. Desde os 16 anos nunca deixei de votar, sempre esperei poder me candidatar. Aos 18, eu era jogador profissional de futebol e não pude ser candidato a vereador, mas a política nunca me abandonou. O sonho voltou forte quando comecei a estagiar com o Felipe Peixoto, pessoa fundamental na minha trajetória política, que me deu a minha primeira oportunidade. Hoje graças a Deus consigo alcançar meu objetivo, que é ser vereador na cidade de Niterói, e é uma honra enorme continuar o trabalho que meu pai começou e contribuir com a nossa cidade. Com muito orgulho sigo nessa caminhada, com a responsabilidade de representar todos aqueles que acreditam em um futuro mais justo e igualitário", afirmou Morett.

Carregando o legado de gerações de sua família, Morett se mostra empolgado com o novo desafio, que se resume, em suas palavras, como "o sonho daqueles que sempre estiveram do meu lado, batalhando e trabalhando por nossas ideias".

Engajado na política muito antes de assumir o cargo de vereador, que exerce um papel relevante de ponte entre a população e o prefeito, Morett já tem seu primeiro Projeto de Lei (PL) pronto para ser apresentado na Câmara.

"Como o meu primeiro projeto de lei, quero propor a criação de um registro oficial dos motoboys. O PL a propõe a criação de um registro profissional para esta função, onde eles possam ser formalmente reconhecidos e garantir acesso ao direito da aposentadoria, licença maternidade e outros benefícios trabalhistas. Também incluiria a regulamentação da profissão e a criação de um sindicato, ou uma associação para representá-los. A formalização da profissão contribui para a valorização do trabalho dos motoboys e garante que eles tenham acesso a direitos que muitas vezes são negados por causa da informalidade", explicou o novo vereador.

"Em resumo, esse é o meu objetivo na política, ajudar o próximo. Política pra mim é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas e por isso meu mandato será extremamente participativo. Vamos levar nosso gabinete itinerante para as ruas e comunidades, para entender de perto os problemas que a população enfrenta e assim poder buscar soluções efetivas para cada um desses desafios. Hoje estou começando como vereador, mas sempre com um olhar em busca de alcançar coisas maiores. Tudo tem seu tempo, e tudo no tempo de Deus, é necessário arregaçar as mangas e trabalhar muito", declarou Morett, que assume o cargo na próxima semana.