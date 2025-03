Maricá discute parceria para ter fábrica de perfumes franceses

O objetivo do prefeito Washington Quaquá é a produção de uma essência de laranja – de alta demanda no mercado europeu - Foto: Divulgação

O objetivo do prefeito Washington Quaquá é a produção de uma essência de laranja – de alta demanda no mercado europeu - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá está em tratativas com a IPRA France, produtora de fragrâncias das marcas de perfumes mais famosas do mundo – como Dior, Givenchy e Lancôme –, para instalar uma fábrica própria na cidade. O objetivo do prefeito Washington Quaquá é a produção de uma essência de laranja – de alta demanda no mercado europeu. Na cidade francesa de Cannes, onde participa da Mipim, maior feira imobiliária do planeta, Quaquá enviou gestores a Grasse, conhecida como “Capital dos Perfumes”, para desenvolver o processo de parceria.

O prefeito também discute a criação de uma marca própria, com a ideia de internacionalizar Maricá para gerar empregos com novos empreendimentos e turismo. Atualmente, a IPRA France exporta para mais de 70 países. Na Mipim, Quaquá tem se reunido com empresários para buscar investimentos para um complexo de resorts em São José do Imbassaí e para o Hotel Maricá, em Araçatiba.

“Maricá é a oitava cidade no ranking das economias brasileiras, com um grande desenvolvimento na área urbana e no turismo. Temos vários projetos em andamento e estamos na Mipim buscando investimentos junto à iniciativa privada para complementar os aportes públicos que já estamos fazendo. É um momento de encontro com investidores e cidades para conhecer novas experiências”, destacou Quaquá.

A comitiva que visitou a fábrica de perfumes foi formada pelo secretário executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira; o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Hamilton Lacerda; o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida; e o diretor de Assuntos Imobiliários da Codemar, Amaury Vicente. O presidente da Companhia Maricá Alimentos S.A. (Amar/Biotec), Marlos Costa, participou por videoconferência.

Fundada em 1994, a IPRA oferece uma ampla gama de produtos, incluindo aromas naturais, aromas certificados orgânicos (ECOCERT FR-BIO-01) e aromas com certificações kosher e halal sob demanda. A empresa é certificada pelas normas ISO 9001, ISO 22000 e FSSC 22000 e integra o Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires (SNIAA).

Sobre a Mipim 2025

Criada em 1990, a feira Mipim é um evento de quatro dias onde os mais influentes players de todos os setores do mercado imobiliário internacional se encontram. O evento reúne toda a cadeia de valor e permite um acesso incomparável aos projetos de desenvolvimento e fontes de capital em nível global. Em 2025, a previsão é receber mais de 28 mil participantes de 90 países. Na área de exposições da Mipim, são apresentados projetos imobiliários, serviços empresariais de alto nível e soluções inovadoras de todos os cantos do mundo.