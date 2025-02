Cláudio Castro nomeia Vinícius Farah como novo presidente do Detran-RJ

O governador Cláudio Castro nomeou Vinícius Farah como o novo presidente do Detran-RJ. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (24/02). Farah, que já foi presidente do departamento, substitui o delegado Glaucio Paz.

"Vinícius Farah é um gestor experiente e tenho certeza de que conduzirá o Detran com excelência, dando continuidade aos avanços tecnológicos que modernizaram os serviços e facilitaram a vida da população. Agradeço ao delegado Glaucio Paz pelo trabalho realizado", declarou o governador Cláudio Castro.

O novo presidente assume o cargo com a missão de ampliar a transformação digital do departamento e aprimorar o atendimento ao público nos postos, abrangendo vistorias de veículos, identificação civil e habilitação.

Perfil do novo presidente

Vinícius Farah foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de 2021 a 2024. Deputado federal e formado em marketing, foi prefeito de Três Rios por dois mandatos, conquistando cinco vezes o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Também foi vice-presidente de Desenvolvimento da Frente Nacional dos Prefeitos e presidiu o Detran-RJ em 2017.