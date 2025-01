Prefeitura do Rio avalia teto de gastos para desfiles de escolas de samba

"Vamos avançar na renovação da concessão do sambódromo para a Liga mas com um critério que vai permitir um jogo mais justo entre as escolas daqui pra frente.", disse Paes - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio deve estipular um teto de gastos para as escolas de samba que desfilam pelo Grupo Especial do Carnaval carioca. A informação foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), que participou de uma reunião com o presidente da Liga Independente da Escolas de Samba (Liesa), Gabriel David, nesta sexta-feira (24).

"Vamos avançar na renovação da concessão do sambódromo para a Liga mas com um critério que vai permitir um jogo mais justo entre as escolas daqui pra frente. Vamos estabelecer um teto de gastos", disse Paes, em publicação no X, antigo Twitter. Ele não entrou em detalhes sobre a medida e se o teto já será válido para o Carnaval de 2026.

Segundo Paes, a reunião também serviu para acertar detalhes sobre os desfiles de março na Sapucaí. "A nova gestão da Liesa já conseguiu com boa administração garantir um valor considerável para todas escolas esse ano. Importante que o equilíbrio e as boas condições de preparação do carnaval sejam garantidos", disse o prefeito.