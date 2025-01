Saída de Luiz Henrique para o Zenit faz Botafogo "economizar" R$ 12 milhões; entenda

A ida do atacante Luiz Henrique ao Zenit, da Rússia, fez o Botafogo economizar 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) no valor que teria que ser pago ao Betis, da Espanha, pela contratação do jogador no começo da última temporada.

O Botafogo contratou Luiz Henrique, há um ano, por 16 milhões de euros mais 4 milhões em bônus e metas. A parte variável se dividia em duas: 2 milhões de euros se o atacante disputasse 60% dos jogos da temporada, excluindo o Carioca, e 2 milhões de euros se os direitos federativos dele fossem transferidos, de forma definitiva ou temporária, do Botafogo para o Lyon, o que não aconteceu.

Assim, a operação total pela compra do antigo camisa 7 do Glorioso será de 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Até o momento, as parcelas previstas em contrato, o Alvinegro pagou apenas 4 milhões de euros pela negociação. Os valores fixos da compra de Luiz Henrique foram diluídos em três anos.

Leia também:

➣ PF prende empresário suspeito de estuprar menor durante voo para o Rio

➣ Temporada de ensaios no Sambódromo do Rio começa neste sábado (25); Confira dias e horários

Veja as parcelas:

➔ 2 milhões de euros em ou antes de 15 de fevereiro de 2024

➔ 2 milhões de euros em ou antes de 15 de setembro de 2024

➔ 4 milhões de euros em ou antes de 31 de janeiro de 2025

➔ 4 milhões de euros em ou antes de 31 de janeiro de 2026

➔ 4 milhões de euros em ou antes de 31 de janeiro de 2027

Com isso, o Botafogo ainda terá que pagar ao Betis, em parcelas diferentes nos próximos dois anos, 12 milhões, além dos 2 milhões de euros da meta atingida. O atacante custou, ao Zenit, 35 milhões de euros (R$ 216 milhões).

Luiz Henrique entrou em campo 55 vezes pelo Alvinegro, marcando 12 gols e dando cinco assistências. Ele foi eleito o melhor jogador do último Brasileirão e Rei da América após o título da Conmebol Libertadores.