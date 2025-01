TikTok remove vídeo com fake news sobre "taxação de pobres"

A plataforma de vídeo TikTok atendeu, nesta terça (21), a uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU) que pedia a remoção de um vídeo que divulgava uma falsa medida do Ministério da Fazenda. A publicação trazia falsas declarações do ministro Fernando Haddad (PT) acerca da "taxação de pobres". O vídeo foi feito usando inteligência artificial , segundo a AGU.

No documento, a AGU explica que o material "busca confundir o público sobre a posição do ministro da Fazenda acerca de assuntos de interesse público". "A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa", afirma o órgão.

A autoria e o conteúdo da postagem não foram divulgados pelo órgão. A postagem já foi removida, segundo a plataforma. Na semana passada, Haddad afirmou, em entrevista, que a AGU estava estudando providências judiciais para combater fake news ligadas ao Ministério da Fazenda. "Quem está divulgando fake news está patrocinando organizações criminosas no país, que estão atuando, mandando boleto para a casa das pessoas, cobrando a mais indevidamente, dizendo que estão sendo taxados", afirmou o ministro.