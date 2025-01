Lula demite Paulo Pimenta e anuncia novo Ministro de Comunicação

Pimenta foi demitido após reunião no Planlto nesta terça (07); ele ainda pode assumir outra pasta - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) demitiu o ministro Paulo Pimenta (PT) da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Nesta terça (07), o Governo Federal anunciou a saída de Pimenta, que estava à frente da pasta desde o início do atual mandato presidencial. O publicitário Sidônio Palmeira deve assumir a pasta nos próximos dias.

Segundo o Governo, Pimenta deixa a Secom nesta quarta (08), data que marca o aniversário de dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Ele já estaria preparando a pasta para transição desde o começo do ano "O presidente quer à frente da Secom uma pessoa com o perfil diferente do que eu tenho. Vamos fazer a caminhada conjunta até a semana que vem. Nós temos o mesmo projeto. Portanto, vamos ter uma parceria que não se encerra", disse Pimenta, sobre a saída.

Otimista, o futuro novo ministro celebrou a mudança. "Tem uma expectativa grande com o governo, tem a gestão e a percepção popular: alinhar esses três é o objetivo nosso. É importante que a gestão não seja analógica. É um papel e uma obrigação do governo mostrar o que foi feito", disse Palmeira.

Segundo o jornal "Extra", Pimenta ainda pode assumir uma nova função no Governo após alguns dias de férias. Apesar disso, a informação ainda não foi confirmada. Fora da Secom, Pimenta retorna ao cargo de deputado federal.