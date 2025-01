Campeão paralímpico, Gabrielzinho apresenta namorada: "Resposta das minhas orações"

O fenômeno brasileiro da natação paralímpica, Gabriel Geraldo Araújo, o "Gabrielzinho", iniciou o ano com uma dose extra de amor. Isso porque o atleta de 22 anos apresentou, através das redes sociais, sua nova namorada, a estudante de biomedicina Karol Soares.

A jovem, que é natural de Minas Gerais, terra do nadador, fez uma postagem conjunta com ele para celebrar a chegada de 2025 e o amor do casal: “Você é a resposta mais linda das minhas orações”, escreveu ele. “Obrigado por ser você. Te amo”, completou a namorada.

O nadador ganhou fama internacional em agosto de 2024, quando conquistou três medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Paris: nos 50 m costas; 100 m costas e 200 m livre. Carismático, o atleta foi eleito a estrela da competição pela principal rede televisiva da França.

"Gabrielzinho" é portador de focomelia, uma doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas.