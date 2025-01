Marcos Abrahão, prefeito eleito de Rio Bonito, fala sobre projetos para seu primeiro mandato

O prefeito eleito de Rio Bonito, Marcos Abrahão (União Brasil), recebeu as equipes de O SÃO GONÇALO e da TV Universo para falar sobre seus projetos para a cidade nos próximos quatro anos. Ele afirmou que tem expectativas de fazer parcerias com o Governo do Estado para colocar em prática projetos na área de Educação.

Figura política conhecida na região, Marcos Abrahão já havia disputado o cargo em outras eleições e dessa vez conseguiu a vitória pela primeira vez, no primeiro turno do último pleito, com 28,43% dos votos válidos. Policial militar da reserva, ele exerceu seis mandatos como deputado estadual, além de passagem pela Câmara dos vereadores de Rio Bonito no início de sua carreira política. Ele tomou posse na Prefeitura de Rio Bonito nessa quarta-feira (01), junto com seu vice, o pastor Carlos Magno (PRD).

Essa foi a sua sexta tentativa de se eleger à Prefeitura de Rio Bonito. Como é, para o senhor, finalmente chegar ao cargo? Qual foi o diferencial para que essa campanha chegasse ao fim com sua vitória nas urnas?

Muitas pessoas diversas vezes falam para mim: ‘Marcos, você não vai parar, não vai desistir?’. Eu não tenho porque desistir. Tem muita coisa para ser feita e nem tudo na vida é fácil. Existem dois caminhos: o fácil e o difícil. Eu sempre escolho o difícil, porque o fácil tem muita gente na fila. É melhor a gente ir pelo caminho mais difícil, porque é ali que as pessoas evitam. É ali que nós temos que chegar. Agora, o que fez o diferencial dessa [campanha] foi a equipe. Dessa vez, nós tivemos uma equipe que se preparou para a campanha, juntamente com o meu filho Vitor; meu sobrinho; amigos aí também que estavam juntos; uma galera boa, e fizeram a diferença.

A Prefeitura de Rio Bonito esteve no centro de investigações recentes envolvendo mau uso de gastos públicos, como no caso do episódio da Festa da Bananada em 2022. Como o senhor pretende equilibrar as finanças públicas nos próximos anos e, ao mesmo tempo, garantir maior transparência na gestão dos recursos do município?

Todos nós sabemos da dificuldade que a cidade vem passando. Sabemos que as contas realmente estão todas desorganizadas. Nós temos funcionários públicos sem receber, aposentados e pensionistas, e a transição não está sendo feita da maneira que deveria ser feita. Isso tem dificultado à nossa equipe de saber qual a verdadeira situação do município. Então, nós estamos nos preparando, independente de qualquer coisa.

Como eu disse na campanha, todos nós sabemos que vamos pegar um município endividado, com problemas. Nós sabemos disso. Mas foi para isso que nós nos candidatamos: para fazer um trabalho certo, um trabalho digno, um trabalho voltado para a população de Rio Bonito. Tudo aquilo que nunca fizeram, nós estamos preparados para fazer. Vamos fazer diferente e vamos organizar as contas. A população pode ter certeza de que nós vamos equacionar todo esse problema.

Não podemos, hoje, falar do tamanho [do problema], mas em breve nós vamos descobrir. Infelizmente, a transição não está sendo feita da maneira que deveria ser feita. Eles estão dificultando ao máximo, mas, de qualquer forma, nós vamos assumir e tomar ciência de tudo aquilo que realmente está acontecendo em nosso município. Nós estamos prontos para isso, a equipe está boa. Estamos preparando uma equipe extraordinária, uma equipe técnica para tirar Rio Bonito dessa situação que se encontra.

Rio Bonito tem visto os índices de violência aumentarem nos últimos anos, com alguns episódios mais expressivos recentes como o do tiroteio em um bar no Centro. Como sua gestão pretende colaborar com o Estado no combate ao avanço do crime organizado? Como sua experiência como policial pode contribuir para a manutenção da segurança pública?

Todo mundo sabe que sou policial militar, hoje estou na reserva. Nós temos um Secretário de Segurança que vai assumir agora em janeiro, junto comigo, que é o Sodré; é experiente, é um sargento da Polícia Militar, lá do BOPE. E já sentamos diversas vezes para traçar um plano para a segurança aqui de Rio Bonito. Nós vamos fazer um diferencial dentro da segurança pública. Rio Bonito vai se tornar a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, com certeza.

Nós estamos com um projeto já bem justinho, bem elaborado, com câmeras de reconhecimento facial, com reconhecimento de placas de automóveis. Nós vamos monitorar a cidade. Já fiz contato com o coronel Henrique, que é o coronel responsável pelo Proeis. Vamos colocar muito mais policiais aqui através do Proeis e fortalecer a nossa segurança pública através da Polícia Militar. Todo mundo sabe que eu tenho um bom relacionamento dentro da Polícia, não é de hoje. A gente vem trabalhando junto com a PM, nós conhecemos bem a cidade. Não adianta que aqui ninguém vai conseguir se esconder.

Esse episódio que aconteceu não ‘são’ pessoas de Rio Bonito, a não ser aquele que foi alvejado; uma vítima, porque estava no lugar certo, na hora certa, mas com as pessoas erradas ao redor. Vieram esses marginais, como aquele que morreu - que não era pessoa idônea. Era vagabundo, tinha um mandado de prisão, já tinha sido preso, e veio de Itaboraí para se esconder aqui.

Infelizmente, nós não tínhamos ainda, como não temos hoje, câmeras de reconhecimento facial, mas em breve nós vamos ter, e esse tipo de gente, esses marginais, não farão moradia em Rio Bonito. E quem veio também, com certeza, veio de fora, porque Rio Bonito não tem esse tipo de gente. Nós vamos acabar com isso, não tenha dúvida. Rio Bonito vai se tornar a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro para se viver; quanto a isso, vocês não precisam ter dúvidas.

A gestão da saúde em Rio Bonito foi marcada por polêmicas nos últimos anos, que incluem desde atraso no pagamento de profissionais do setor até indícios de fraude em licitações. Quais são as suas propostas para atender às demandas dos servidores da saúde e para melhorar o atendimento nas unidades de saúde do município?

Nós não vamos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Tudo que detectarmos, nós vamos mandar tanto ao Ministério Público Estadual, quanto ao Ministério Público Federal, porque sabemos que tem desvio de verba da saúde e da educação, que é dinheiro federal. Nós não vamos esconder nada de ninguém. A população vai saber de tudo que aconteceu. Não vamos estar fazendo estardalhaço. Nós vamos detectar todos esses problemas, vamos mandar para os órgãos competentes para que eles possam tomar as devidas providências cabíveis. No que tange a Prefeitura, nós vamos detectar tudo e vamos mandar para os órgãos competentes para que eles tomem a atitude que tem que ser tomada. A população de Rio Bonito tem que saber.

Sabemos que os aposentados, pensionistas e grande parte [dos servidores] da Educação e da Saúde sofrem com atraso de pagamento. Sabemos do que está acontecendo no Hospital Regional Darcy Vargas, que é um absurdo. Fizeram lá uma intervenção e a intervenção não trouxe benefício nenhum para o hospital. Pelo contrário; desvio de verbas, quem foi o interventor estava com mandado de prisão, a Polícia Federal veio atrás, ele fugiu, enfim. Essas coisas todas nós queremos que fiquem no passado e que as pessoas acabem esquecendo de tudo isso, porque a vida vai melhorar.

Nós queremos uma saúde boa em Rio Bonito. Queremos uma educação próspera, trazendo para Rio Bonito a faculdade. Já estamos trabalhando, tentando o mais rápido possível trazer a faculdade com o curso de medicina, com cursos que [façam] valer a pena as pessoas ficarem em Rio Bonito. Ninguém vai querer vir estudar em Rio Bonito se você não tiver uma boa segurança, uma boa saúde. Para termos uma boa educação, temos que ter uma boa segurança e uma boa saúde. E não tenho dúvida que nós faremos de tudo para equacionar esse problema o mais rápido possível, para que as pessoas não fiquem sem receber. Afinal de contas, as pessoas trabalham para levar o seu alimento para dentro de casa, para ter a sua vida. Rio Bonito nos últimos anos tem sido um caos para os funcionários da prefeitura.

Aproveitando a menção à faculdade, queríamos ouvir um pouco sobre as suas propostas para Educação. Quais são suas propostas para melhorar o serviço nas unidades de ensino municipais? Pode falar sobre como surgiu essa oportunidade de uma parceria para uma faculdade aqui em Rio Bonito?

Nós temos duas vertentes [na Educação] e estamos trabalhando nas duas. Por enquanto, ainda há uma certa dúvida quem é que vai vir aqui, mas nós temos dois [possíveis parceiros para a faculdade]. É melhor ter dois do que não ter ninguém, né? Com certeza, uma virá. Nós só estamos vendo quem está trazendo o melhor, porque Rio Bonito precisa de uma faculdade há muitos anos. Desde 2004, eu venho falando da faculdade. Eu era vereador, trouxe o ônibus para carregar os universitários e já tinha dito que era um paliativo, que ia chegar um momento em que isso não ia resolver. E esse momento já chegou há muito tempo.

No entanto, a gente sabe que diversas vezes os universitários ficaram sem ônibus por falta de pagamento, esse tipo de coisa. Nós temos que ter uma faculdade em Rio Bonito, mas não só a faculdade. Temos que ter colégios de tempo integral. Já estamos vendo verba para isso, já temos projetos para trazer o colégio de tempo integral. Pediram uma localidade, mas nós estamos, junto ao Ministério da Educação, tentando trocar o local. Nós precisamos levar esse colégio para uma área que vá atender mais as pessoas. Estamos tentando resolver isso, mas vamos conseguir.

Já temos também uma creche que está licitada e pronta para ser construída, para que as crianças possam, da creche até a faculdade, estudar dentro de Rio Bonito. E [queremos] trazer pessoas de fora também para estudar aqui, porque isso acaba desenvolvendo a cidade. Que venham as pessoas de bem para cá, trazendo seus filhos, e terão uma cidade ordeira, uma cidade segura, uma cidade com saúde, com educação e principalmente com segurança.

O senhor foi investigado e preso na operação Furna da Onça em 2018. Como o senhor encara essas acusações? Acredita que elas podem afetar, de alguma forma, sua gestão?

Isso daí foi uma grande jogada política. Foi tudo orquestrado desde lá atrás com o Sérgio Moro e a quadrilha lá do Dallagnol. [Isso] infelizmente se refletiu aqui no Rio de Janeiro e quem estava contra a Rede Globo, como eu sempre fui, e quem estava contra o sistema sofreu muito. Nem todos sabem, mas o processo foi extinto. O próprio André Correia, que estava envolvido nisso, também teve uma manifestação do desembargador para acabar de vez com o processo dele. Nós não respondemos mais a processos da Furna da Onça. Isso acabou.

Fizeram diversos boatos, de que eu joguei dinheiro pela janela, de tudo aquilo que todo mundo já ouviu há muito tempo. Eles tentaram, com isso, denegrir a nossa imagem e usaram isso de forma pejorativa na campanha. Mas não resolveu. Nós ganhamos aqui do ex-presidente da república, da ex-primeira-dama, do deputado federal Altineu, do senador Flávio Bolsonaro. Ganhamos do Governo do Estado - que é do PL -, ganhamos do prefeito de Itaboraí, que veio para cá com o ‘candidatozinho’ dele. Enfim, ganhamos de todo mundo.

O que eles trouxeram para Rio Bonito foi essa violência que vocês viram aí. Isso é o que eles trouxeram, que veio de Itaboraí para cá. Não é a população de Itaboraí que veio para cá; foi aquilo que eles criaram. Itaboraí criou aquele tipo de coisa. Hoje ninguém pode andar em Itaboraí. Se você estiver na 22 de Maio, virar para a direita ou para a esquerda, é barricada, é tráfico, e milícia; tudo de ruim tem lá. E é o que eles queriam trazer para a nossa cidade, mas não conseguiram. Então, usaram a Furna da Onça. Tiraram a minha liberdade durante 11 meses, eu voltei.

A população de Rio Bonito me conhece, sabe quem sou eu. Eu nunca me escondi quanto a isso. Pode perguntar o que for. A única coisa que eu sempre questiono é o que eles tinham contra mim. Nada. Por não ter nada, nos devolveram a liberdade, nos devolveram o mandato, mas o estrago já tinha sido feito. Ao longo do tempo isso vem se recuperando.

Nós estamos ainda na Justiça brigando pelos nossos direitos, por aquilo que fizeram com a gente sem ter prova de nada. Isso nunca nos abalou. Sigo sempre de cabeça erguida, a minha família está sempre ao lado, todo mundo sabendo do caráter do Marcos Abrahão. Por isso a população nos elegeu prefeito de Rio Bonito, sabendo que nós não temos nada com isso. Ficou esse momento ruim da nossa vida, mas Deus sabe tudo aquilo que faz. Se ele preparou aquilo, é porque tinha que acontecer. E pela graça, pela vontade dele, nós estamos aqui, hoje, prontos para fazer com que o Rio Bonito realmente seja uma cidade boa de se morar, ordeira, com segurança, saúde e tranquilidade.

Como o senhor pretende dialogar com os Governos estadual e federal para atrair parcerias e recursos para Rio Bonito? Acredita que sua experiência como deputado por vários mandatos pode ajudar nesse diálogo?

Não acredito, eu tenho certeza. Até porque, nós ganhamos a eleição no domingo e, na segunda-feira, eu já estava com o governador. Os adversários até acharam engraçado que, por o governador ser do partido que disputou a eleição aqui, ele não ia me receber. Pelo contrário, óbvio que ele ia me receber. Eu sempre fui base aliada do Governo, de todos os governos. Eu sempre trabalhei em prol do Estado do Rio de Janeiro e de Rio Bonito.

Eu fui lá falar primeiro com o presidente da Alerj e, na terça-feira, já estava com o governador do Estado. Ele prometeu ajudar Rio Bonito, a fazer com que a cidade realmente receba aquilo que o governo do Estado tem para oferecer. Ele é governador e nós somos políticos; acabou a eleição e, obviamente, acabou a disputa. Agora, nós estamos todos a favor do governo do Estado e da nossa cidade, Rio Bonito.

Tenho certeza que os 20 anos de Alerj só vão favorecer a nossa administração. Resolvidos alguns detalhes no Governo do Estado, eu fui para Brasília. Estive lá duas semanas intercaladas. Fiz contato com ministro, com deputados. Enfim, estou rodando tudo aquilo que posso para trazer benefício para a nossa cidade. E continuo trabalhando.

Rio Bonito vai encontrar uma prefeitura bem ruim. Não está bom, mas nós estamos prontos para isso, para encarar essa dificuldade. Como encaramos dificuldades a vida inteira. Afinal de contas, foi o que vocês falam: estive pela sexta vez tentando. Como eu não desisto da minha cidade, como eu nunca desisti do meu Botafogo, que dessa vez foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, Rio Bonito também vai ser campeão com uma nova gestão.

