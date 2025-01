Capitão Nelson toma posse para segundo mandato em SG; Piero Cabral segue como presidente da Câmara Municipal

O prefeito Capitão Nelson (PL), o vice João Ventura (União Brasil) e os vereadores eleitos na última eleição municipal tomaram posse de seus cargos em cerimônia realizada no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (01).

O evento também marcou a definição da Mesa Diretora da Câmara para o próximo biênio; Piero Cabral (Republicanos) foi reeleito ao cargo de presidente da Casa Legislativa do município.

No primeiro discurso do segundo mandato, Nelson falou sobre o trabalho nos últimos quatro anos e projetou alguns desafios para a nova fase da gestão. “Vamos ter alguns momentos difíceis, podem ter certeza disso. Nesse mandato passado, nós tivemos problemas como o de 2022, com as chuvas. E, logicamente, com as mudanças climáticas aí, podemos ter problemas novamente. Temos que estar preparados para isso, porque o povo não espera. O que ele espera é a solução do Poder Executivo junto com o Poder Legislativo. Então nós temos que estar preparados para esses momentos difíceis e encarar o problema de frente, estar junto com a população”, disse o prefeito.

Nelson enfatizou o diálogo com o Governo Estadual no último mandato e se disse disposto a dialogar com figuras políticas de oposição para parcerias.

“Eu sempre digo o seguinte: a minha ideologia é o melhor para o gonçalense. Qualquer deputado, seja ele lá quem for e de que partido for, se quiser vir pedir voto aqui em São Gonçalo, ele tem que trazer recursos. O que nós precisamos? O senhor precisa. É a cidade que precisa. A gente precisa avançar muito mais ainda. Então, São Gonçalo abre os braços para quem quiser, mas tem que trazer recursos para cá”, disse Nelson.

26 dos 27 vereadores eleitos estiveram presentes. Apenas Glauber Poubel (Solidariedade) não compareceu à cerimônia. Por unanimidade, os parlamentares presentes elegeram a chapa presidida por Piero Cabral para comandar a Câmara nos próximos dois anos. Ele já executava a função na Casa desde maio de 2024, após ser eleito para substituir o antigo presidente Lecinho (MDB).

Em discurso, Piero afirmou a intenção de manter a base governista forte na direção da Casa e não falou sobre a relação com os parlamentares de oposição.

“Reafirmo o nosso compromisso, como base do governo, de ser uma base forte, como foi uma base forte a de 2020 a 2024. Tenho certeza que, de 2025 a 2028, a gente vai ter uma base ainda mais forte na Câmara, brigando pelos interesses da população de São Gonçalo”, disse o presidente da Câmara.

A vice-presidência da Câmara ficará com o filho do prefeito, Nelsinho Ruas (PL), que, por ter sido o vereador mais votado do último pleito, fez a abertura do evento com a leitura de um texto bíblico e do juramento de compromisso constitucional dos vereadores.

“Este é um momento de celebração e de renovação, onde a democracia se faz presente e a voz do povo é representada por cada um de nós. Hoje, damos início a um novo ciclo repleto de desafios e oportunidades”, afirmou Nelsinho.

A chapa eleita é composta ainda por Felipe Guarany (MDB) e Juan Oliveira (PL) como, respectivamente, o 2° e o 3° vice-presidentes, além de Aline Cici Maldonado (PL) como 1ª secretária da Câmara. Natan (PP) e Nem da Pank Motos (União Brasil) serão 2° e 3° secretários.

Também discursaram no evento o vice João Ventura, que substitui Sérgio Gevú no cargo, e o deputado estadual Douglas Ruas (PL), filho de Capitão Nelson e atual Secretário Estadual de Cidades.

Estiveram presente os vereadores Nelsinho Ruas (PL), Bruno Porto (PL), Juan Oliveira (PL), Felipe Brito (Solidariedade), Lecinho (Republicanos), Alcemir Maciel (Avante), Patrícia Silva (PL), Pedro Pericar (PL), Vinícius (União Brasil), Aline Cici Maldonado (PL), Claudinei Siqueira (PRD), Nem da Pank Motos (União Brasil), Piero Cabral (Republicanos), Beto da Serraria (PL), Magú dos Brinquedos (Avante), Artur Rodrigues (Podemos), Juliano Freitas (PT), Cacau (MDB), Alex Loreti (Cidadania), Professor Felipe Guarany (MDB), Isaac (PC do B), Natan (PP), Diney Marins (Podemos), Alan Rodrigues (PP), Tião Nanci (PSDB) e Dejorge Patrício (PDT).

