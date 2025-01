Prefeito Rodrigo Neves e a Vice-Prefeita Isabel Swan tomam posse na Câmara Municipal de Niterói

A cerimônia de posse do prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) e da vice-prefeita, Isabel Swan (PV), além dos vereadores, ocorreu nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal de Niterói, no Centro. Durante a solenidade, o prefeito eleito para seu terceiro mandato falou sobre os projetos que pretende realizar na cidade nos próximos quatro anos.

“A primeira medida do dia de amanhã será entregar os cartões Araribóia, para todas as mães atípicas e nós vamos cuidar daqueles que cuidam, como os idosos mais pobres que muitas vezes precisam do dinheiro para uma alimentação melhor, para cuidar dos seus netinhos. As mães atípicas, que têm muito mais gastos para criar suas crianças autistas, com deficiência. Nós vamos entregar esses cartões, e já no dia 11 de janeiro, todas essas nove mil e quinhentas novas famílias vão receber a Moeda Araribóia. A segunda medida, tão importante quanto essa, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, é o programa que será liderado pelo secretário de Desenvolvimento, Fabiano Gonçalves, o 'Niterói Empreendedora', para apoiarmos todos os empreendedores, pequenos e médios empresários. E nós vamos somar a economia de Niterói, para começar com força apoiando as pequenas ideias de empresas”, garantiu Rodrigo Neves.

Rodrigo Neves e Isabel Swan dão entrevista coletiva após a cerimônia | Foto: Fabio Alves

Durante coletiva de imprensa após a cerimônia de posse, Rodrigo Neves enfatizou que uma de suas prioridades será investir na Saúde de Niterói. Ele pontuou as melhorias programadas para os próximos quatro anos de seu mandato nessa área.

“A Saúde é um desafio, não só em Niterói, mas no Estado do Rio, no Brasil. A Saúde requer planejamento, investimentos e gente competente. [...] A Saúde sempre tem que ser prioridade porque, Saúde diz respeito a preservação da vida, então a gente precisa retomar os investimentos em Saúde. [..] Eu sei onde ‘o calo aperta’ da população mais pobre da cidade e essas pessoas não têm plano de saúde e ficam no desespero de não conseguir receber um atendimento, exames de especialidades. Alguém tem que cuidar dessas pessoas, então nós vamos fazer uma Saúde de melhor qualidade, eu quero oferecer uma Saúde de excelência, porque é inaceitável que as pessoas demorem seis meses para fazer um exame e ser atendida por um especialista, em uma cidade que tem a maior proporção de médicos por habitantes do Brasil. Nós vamos resolver esse problema, e por isso a Ilsa foi colocada na Secretaria de Saúde, ela é uma executiva, uma pessoa preparada e eu vou dar todas as condições para ela fazer, aquilo que eu falei que iria fazer, logo no início do governo, como contratar mais 200 médicos, para suprir qualquer eventual falha e falta de médico nas unidades básicas de saúde e vamos construir ao longo do mandato, os Centros de Especialidades Exames, que serão uma grande referência para o país, onde as pessoas vão sair da unidade básica e ter acesso mais rápido às especialista e exames”, explicou o prefeito.

Rodrigo Neves foi eleito no segundo turno com 57,20% dos votos, e com isso ocupará nos próximos quatro anos, a liderança do Poder Executivo, onde poderá sancionar leis aprovadas pelos vereadores, cobrar impostos destinados ao cuidado da população, entre outras funções.

Rodrigo Neves discursou no momento da posse | Foto: Fabio Alves

Vereadores

A cerimônia também reuniu os 21 vereadores, eleitos e reeleitos, escolhidos pela população niteroiense, na última eleição em outubro de 2024.

Ainda no evento de posse, ocorreu a votação para o novo presidente da Câmara, onde com 20 votos, e uma abstenção, do Professor Túlio, o vereador Milton Carlos da Silva Lopes, mais conhecido como Cal, foi eleito. Além dele, a rápida votação também elegeu o vereador Beto da Pipa para o cargo de 1º Vice Presidente e Andrigo para o lugar de 2º Vice Presidente. Enquanto, Galo foi escolhido para a função de 1º Secretário e Zaf para ser o 2º Secretário. Os suplentes escolhidos foram os vereadores Pinho e Pipico. Para o pleito, que elegeu os vereadores, havia apenas uma chapa.

Leia também:

Réveillon 2025 no Rio reúne mais de cinco milhões de pessoas pela cidade

Instituto JCA, em Niterói, completa 20 anos apostando em transformação social pela educação

*Sob supervisão de Marcela Freitas e Cyntia Fonseca