Instituto JCA, em Niterói, completa 20 anos apostando em transformação social pela educação

O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire costumava dizer que a educação “não transforma o mundo”, mas transforma pessoas e são “as pessoas [que] mudam o mundo”. Assim, promover desenvolvimento social em qualquer contexto sempre envolveria, de alguma maneira, promover acesso à educação.

É sob essa ideia que atua, nos municípios da Região Metropolitana, o Instituto Jelson da Costa Antunes, o IJCA. Instalado em um edifício no Baldeador, em Niterói, a organização completou duas décadas em 2024 e, apesar das diferentes fases e trabalhos realizados ao longo desse tempo, um princípio que marca toda a história de atuação do projeto é que, para mudar a vida dos jovens em condição de vulnerabilidade, é preciso investir em boa educação e acesso a conhecimento.

“A gente vem construindo muita cooperação para fazer com que mais adolescentes e jovens acessem boa educação e possam fazer boas escolhas para as suas vidas”, explica Maysa Gil, diretora executiva do Instituto JCA. Desde 2004, mais de 5 mil pessoas já foram atendidas pelos projetos do Instituto, que incluem programas de apoio ao ingresso no ensino médio e de qualificação profissional, além de ações isoladas na Vila Maria, em São Paulo.

O espaço foi fundado por um dos principais empresários brasileiros no ramo do transporte rodoviário, Jelson da Costa Antunes. Natural de Itaboraí, ele resolveu aproveitar o sucesso à frente do Grupo JCA - que opera viações como 1001 e Cometa - para investir em uma iniciativa social que apoiasse jovens de baixa renda na trajetória da sala de aula ao mercado de trabalho.

Oficina de mecânica no Instituto | Foto: Enzo Britto

Esse apoio se dá, principalmente, através de dois programas: o Fortalecendo Trajetórias, que atende adolescentes de 13 a 16 anos, e o Oficina do Ensino, focado em jovens de 18 a 29. O primeiro é um dos projetos mais longevos do Instituto e oferece apoio a estudantes da rede pública na passagem do ensino fundamental para o médio.

No Fortalecendo, alunos do 9º ano recebem reforço escolar em Português e Matemática por cerca dois meses antes de começarem as aulas preparatórias para participar dos processos seletivos para o Ensino Médio em escolas como IFRJ, Colégio Pedro II, Escola Sesi, Colégios Intercultural Brasil-China e o Intercultural Brasil-França.

Após o ingresso nas unidades de ensino, o programa continua através de acompanhamento social e pedagógico para garantir a permanência estudantil e o desenvolvimento do aluno. 80% dos participantes foram aprovados em universidades. Muito além do pré-vestibular, é esse acompanhamento que faz a diferença no futuro de muitos jovens participantes do programa, como conta o estilista Henrique Ribeiro, ex-aluno do IJCA.

“Eu e outros amigos da escola éramos potências, só que a gente meio que não sabia como percorrer esse caminho. O Instituto foi esse lugar de facilitar essa trajetória, entender essas possibilidades. E eu acho que o mais importante aqui do Instituto é não só essa apresentação de ferramentas e possibilidades, mas o modo como isso é feito, sabe? O Instituto entende que cada aluno é um aluno”, conta o estilista gonçalense, dono da marca Rique Valente.

Para o stylist, sua trajetória de vida seria completamente diferente sem o Instituto. Esse impacto é refletido tanto nos projetos profissionais dele como em suas parcerias com o Instituto. Depois de participar do Fortalecendo, Henrique estagiou no setor de Comunicação do JCA e, recentemente, retornou ao espaço para participar de uma parceria com o Instituto, que resultou na criação de uma nova identidade visual e de uma linha de roupas e bags personalizadas do IJCA feitas com materiais reciclados.

“Quem passa aqui pelos bastidores hoje geralmente tem alguma relação com o Instituto. Cerca de metade da equipe é formada por ex-alunos. A gente sempre volta para cá”, conta Henrique.

Mais recentemente, o IJCA deu início a um projeto paralelo ao Fortalecendo Trajetórias com o objetivo de ampliar essa atenção aos alunos em transição do 9º ao 1º ano do médio. Batizado #TamoJunto9ºano, o movimento promove uma articulação entre Secretarias de Educação de Niterói e São Gonçalo e organizações da sociedade civil para promover o avanço de políticas públicas que apoiem os estudantes na fase de transição.

Jessica, Maysa e Henrique | Foto: Enzo Britto

“A gente foi construindo o que a gente chama de ‘Agenda Propositiva’, com um conjunto de princípios de protagonismo juvenil, valorização do jovem e valorização da educação pública. Fomos para um lugar de transbordar a atuação na sede do Instituto e fazer uma atuação presente nas escolas, especialmente nas cidades de Niterói e São Gonçalo. Foi uma forma de a gente se apropriar mais do que existe e valorizar essas práticas que acontecem nas escolas”, detalha Maysa, que idealizou o projeto.

Maysa Gil | Foto: Enzo Britto

Além do Fortalecendo Trajetórias, o outro programa permanente do Instituto é o Oficina do Ensino, que trabalha com cursos nas áreas de manutenção, administração, logística e tecnologia. Em todos os cursos, o programa oferece qualificação profissional gratuita com atividades práticas e oportunidades de inserção profissional.

Ao todo, mais de 3 mil jovens já participaram do Oficina. Nos últimos meses, o projeto ofereceu cursos de Auxiliar de Operações Logísticas, Auxiliar de Manutenção Veicular e Auxiliar Administrativo. Em todos os casos, além da formação teórica, há ainda aulas práticas, com equipamentos e maquinário profissionais. A taxa de empregabilidade do programa nos últimos anos foi de 64%.

Por fim, o Instituto também desenvolve projetos paralelos, como um curso de tranças e cílios para mulheres moradores do entorno em Niterói - com formação, mentoria e investimento para as participantes -, e um projeto de incentivo a iniciativas culturais em Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, através de parceria com a Viação Cometa.

“A gente vive um momento excelente. Eu me sinto realizada. A gente percebe, no nosso momento, que temos histórias concretamente transformadas. Eu me sinto realizada, não apenas como liderança mas também por fortalecer outras lideranças, ver outras lideranças se formando. É isso que a gente quer; identificar essas potências e fortalecer”, destaca Maysa.

A sede do Instituto JCA fica na Rodovia Amaral Peixoto, 2504, no Baldeador, em Niterói. Mais informações sobre os programas do Instituto estão disponíveis no site e nas redes do projeto.