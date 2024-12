PT anuncia pré-candidatura de Fabiano Horta a governador do Rio

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou, durante reunião realizada na última sexta-feira (13), o nome do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, como pré-candidato à sigla ao Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2026.

O encontro contou com a presença de nomes importantes do partido, como José Dirceu e Gleisi Hoffman, além do Deputado Federal Limdbergh Farias; Benedita da Silva; Dimas Gadelha, entre outros. Horta esteve presente junto com o vice-prefeito eleito de Maricá, João Maurício.

O político encerra seu último mandato como prefeito de Maricá no dia 31 de dezembro deste ano, passando o comando da cidade pelo deputado federal e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

Leia também:

Braga Netto tentou obter dados de delação de Mauro Cid