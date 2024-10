Rodrigo Neves vota e reafirma: 'Niterói será a melhor cidade do Brasil'

Neste domingo (27) de segundo turno das eleições em Niterói, o candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) compareceu ao seu local de votação, Faculdade de Veterinária da UFF, por volta das 10h45, acompanhado da esposa, da neta e da vice-prefeita, Isabel Swan. Após exercer seu direito de voto, ele destacou alguns dos seus compromissos como, caso eleito, incluir mães atípicas no cadastro da moeda Arariboia e revitalizar o centro da cidade.

O candidato expressou grande expectativa para o segundo turno. "A expectativa é muito positiva. Niterói é uma cidade com um povo esclarecido, consciente. E Niterói, em todos os momentos que se viu ameaçada na democracia, se uniu para protegê-la. Eu tenho certeza que a cidade vai votar contra os riscos de retrocessos", declarou. Ele destacou ainda que, embora Niterói hoje seja a melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro, seu compromisso é torná-la "a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil, livre de milícias e de amigos de milicianos, votando a favor da democracia".

Comte Bittencourt | Foto: Layla Mussi

Comte Bittencourt, ex vice-prefeito e aliado de Neves, também votou nesta manhã e destacou a importância do voto. "O voto é o grande instrumento de defesa da cidadania, construção do estado que é de todos nós", afirmou. Ele comentou sobre o movimento mais baixo nas ruas, mencionando que, "em um segundo turno com uma única candidatura majoritária, é natural haver uma desmobilização em comparação ao primeiro turno".

Bittencourt reforçou a confiança na escolha dos eleitores niteroienses e a tradição progressista da cidade. Ele ainda afirmou que a população votaria pelo número 12, "para nossa cidade se proteger e fazer Niterói avançar".

A votação segue até as 17h deste domingo, quando os resultados começarão a ser apurados. Rodrigo Neves afirmou que aguardará o resultado em casa, ao lado de sua família.