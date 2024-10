Jair Bolsonaro se declara candidato da direita em 2026: 'Sou o ex-mais amado do Brasil'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (22) que será o candidato da direita nas eleições presidenciais de 2026. Ao ser questionado por jornalistas sobre seu “favorito” para o pleito, ele se referiu a si mesmo como o “Messias”, em alusão ao seu nome do meio.

“Quem é o substituto do [Luiz Inácio] Lula [da Silva]? Não tem. De Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar lideranças, estou muito feliz com isso, fiz um bom governo, o povo reconhece, tendo em vista que tenho recebido multidões em qualquer lugar do Brasil, e o pessoal tem saudades de mim. Eu sou o ex-mais amado do Brasil”, destacou o ex-presidente.

Leia também:

Torcedores do Botafogo soltam fogos em frente ao hotel do Peñarol antes de semifinal da Libertadores

São Gonçalo recebe Conferência de Artes Contemporâneas

A declaração, que enfatiza sua autopercepção de ser o “ex-mais amado do Brasil”, foi feita durante um evento em apoio ao prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Apesar de sua popularidade, Bolsonaro está inelegível até 2030, segundo decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).