Debate entre Rodrigo Neves e Carlos Jordy para prefeito de Niterói

Aconteceu nesta segunda feira (21), o debate entre os candidatos á Prefeito de Niterói, entre Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL), que foi transmitido ao vivo pelo G1. No primeiro turno o atual prefeito recebeu 48,47% dos votos válidos enquanto seu adversário ficou com 35,59%, o segundo turno ocorre no próximo domingo (27).

Com os candidatos tentando trazer para si uma parcela do eleitorado que pode ainda estar indeciso sobre quem irá optar na escolha para Prefeito, ambos passaram boa parte do debate tentando trazer argumentos que de alguma forma poderia trazer dúvida sobre as intenções políticas e a índole do outro. Em diferentes momentos os dois fizeram ataques ao passado político um do outro.

Carlos Jordy fez acusações sobre problemas com á justiça do atual prefeito de Niterói, alegando processos judiciais no passado, que o mesmo afirmou terem sido arquivados. Rodrigo Neves por sua vez, falou sobre ações de seu adversário na Pandemia, alegando que ele seria contra á saúde e a vacinação e citou o fato de Jorgy ter feito críticas no passado as faculdades públicas.

Leia também:

Dentista condenado por duplo homicídio em Niterói morre após surto em clínica de reabilitação



PM prende em flagrante suspeitos de invasão a domicílio e furto em Niterói



No campo das novidades e seus projetos políticos, Jordy afirmou a vontade de voltar com á Moeda Social Arariboia, com transporte público gratuito para os beneficiários e á inclusão de mães atípicas como usuárias do programa. O vereador também falou sobre querer modernizar á indústria naval de Niterói e o desenvolvimento de tecnologias.

Rodrigo Neves focou em dizer que continuará com o trabalho que vem fazendo nos últimos anos na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, ampliando projetos sociais, diminuindo tarifas de transporte público, além de investimento em infraestrutura e serviços e fortalecer o programa Niterói Presente.

O segundo turno para decidir o Prefeito de Niterói acontece neste domingo (27).