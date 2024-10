Ucrânia pede para Brasil prender Putin caso ele venha ao G20

A pouco mais de um mês da cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro em novembro, o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, fez um apelo ao governo brasileiro para que Vladimir Putin, presidente da Rússia, seja preso caso venha ao país para comparecer à reunião. O pedido foi feito nesta segunda (14); segundo representantes da autoridade russa, a visita de Putin ao Rio ainda não foi confirmada.

Segundo a agência de notícias Reuters, Kostin solicitou que o Brasil cumpra o mandado internacional de prisão que existe contra Putin caso ele confirme sua visita para a cúpula, que reúne governantes dos países com as maiores economias do mundo. Desde março de 2023, Putin é alvo de um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, nos Países Baixos, por conta da invasão em grande escala empreendida pelo exército russo na Ucrânia.

O mandado acusa o presidente russo de crimes de guerra, incluindo a deportação forçada de crianças da Ucrânia para a Rússia. O governo russo rejeitou o mandado e nega as acusações.

Como a Rússia faz parte do G20, o Brasil enviou um convite padrão a Putin para a cúpula do grupo, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio. No entanto, de acordo com o procurador-geral ucraniano, o país é obrigado a prendê-lo caso aceite o convite. Como o TPI, autor do mandado, não possui uma força policial própria, as ordens de prisão emitidas por ele devem ser cumpridas pelos governos signatários.

"Devido à informação de que Putin pode participar da cúpula do G20 no Brasil, gostaria de reiterar que é uma obrigação das autoridades brasileiras, como Estado-parte do Estatuto de Roma, prendê-lo se ele ousar visitá-lo", disse Andriy Kostin em depoimento à imprensa nesta segunda (14).

Procurado pela imprensa para se pronunciar sobre o caso, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse apenas que não há uma decisão oficial sobre a visita de Putin ao Brasil e que o Kremlin irá informar quando uma decisão a respeito for tomada.

Antes do G20, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, deve se encontrar com Putin em Kazan, na Rússia. O chefe do Executivo brasileiro tem uma viagem marcada para lá na próxima semana, para participar da Cúpula de Chefes de Estado dos Brics. A reunião acontece entre os dias 22 e 24 de outubro.