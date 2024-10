Quinto voo da FAB com repatriados decola no Líbano

O quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para resgatar repatriados no Líbano decolou na tarde deste domingo (13). O avião deixou Beirute, capital libanesa, por volta de 12h, com 220 brasileiros que vivem no país do Oriente Médio. O envio das aeronaves faz parte da operação Raízes do Cedro, realizada pelo Governo Federal para ajudar migrantes brasileiros que decidiram deixar o país depois que Israel iniciou os ataques aéreos ao Hezbollah, grupo islâmico com base no Líbano.

O voo deste domingo deve fazer uma escala para reabastecimento em Lisboa, capital de Portugal, antes de pousar na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na manhã da próxima segunda-feira (14). Entre os passageiros deste voo, estão dez crianças de colo, além de dois animais de estimação. Com este, sobe para 1.105 o número de repatriados.

Estima-se que 3 mil dos 20 mil brasileiros que vivem no Líbano tenham interesse em deixar o país nos voos da FAB, segundo informações do Governo. Além do transporte de repatriados, a FAB também transportou para o país no Oriente1,4 mil cestas básicas e 6,9 mil embalagens de medicamentos arrecadados pelo fundo humanitário Associação Unidos pelo Líbano.

Ao menos dois adolescentes brasileiros morreram no Líbano desde os primeiros bombardeios de Israel. O Itamaraty declarou que condena a situação e pediu o fim das hostilidades.