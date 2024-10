Ao comentar resultado das eleições, Jojó Todynho 'detona' Paes e diz elogiou participação de seu pai

Após o término da apuração das eleições, Jojo Todynho surgiu nas redes sociais para se pronunciar sobre o resultado do pleito. A cantora comentou a derrota de João Marcello Branco, seu “pai de consideração”, que não conseguiu votos suficientes para se eleger vereador. Além disso, comentou sobre a vitória de Eduardo Paes como prefeito.

Em seus stories do Instagram, ela foi direta ao ponto. "Oi, gente. Dormi a tarde inteira. Vim comer esse churrasquinhopara comemorar, porque para a gente foi uma vitória, mesmo meu pai não entrando. É a experiência, porque é a primeira vivência na política. Vamos começar já o projeto Jojo 2026", iniciou.

A cantora também lamentou a vitória de Eduardo Paes com 60,47% dos votos para prefeito. "Queria muito que o Ramagem entrasse, mas o brasileiro é boêmio. Gosta da bagunça, né. Para vocês que estão falando no meu direct: 'chupa', gente, para mim, Dudu entrar não muda em nada. Ele não interfere na minha vida. [...] Vocês continuam comendo picanha imaginária, é isso. Vamos com tudo, Jojo 2026", anunciou.

A funkeira ainda aproveitou para ironizar uma fala famosa do presidente Lula sobre a volta da picanha. A artista publicou uma foto de uma tábua de carne e brincou: “Não imaginária”, fazendo referência à promessa do presidente sobre o brasileiro voltar a comer picanha.