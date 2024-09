Eleições 2024: Confusão marca debate para a Prefeitura de São Paulo

No último debate para a prefeitura de São Paulo, organizado pelo Flow nesta segunda-feira (23), houve mais uma confusão, desta vez entre os assessores dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB). O candidato Marçal foi expulso durante as considerações finais.



O mediador do debate, Carlos Tramontina, interrompeu as falas após Pablo Marçal desrespeitar as regras previamente acordadas por todos os candidatos. "Tive que interromper o debate para excluir o candidato Pablo Marçal, que reiteradamente desrespeitou as regras. Na saída, houve uma confusão, e o assessor do candidato Ricardo Nunes foi agredido, estando bastante ensanguentado neste momento", afirmou Tramontina.

A briga teria começado após a expulsão de Marçal, que infringiu as normas ao utilizar palavras pejorativas contra Nunes. Durante o debate, houve trocas de ataques pessoais, mas sem agressões físicas até então.



Nos bastidores, os assessores Duda Lima, da equipe de Nunes, e Nahuel Medina, da equipe de Marçal, acompanhavam o debate. Segundo informações, Lima teria rido quando Marçal foi informado pelo mediador sobre a expulsão, o que teria desencadeado o conflito.

Em um vídeo gravado por Nahuel Medina, é possível ver ambos os assessores trocando provocações. Logo depois, outro vídeo registra o momento em que Medina agride Lima com um soco. A vítima ficou com o rosto ensanguentado e precisou ser levada ao hospital, onde recebeu seis pontos.

A Polícia foi acionada e conduziu Duda Lima e Nahuel Medina à 16ª Delegacia de Polícia.

As regras do debate, previamente estabelecidas, proibiam insultos, ofensas, xingamentos e o uso de apelidos pejorativos. Em caso de violação, o candidato receberia advertências, sendo expulso após acumular três advertências.