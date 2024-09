TRE altera locais de votação em Niterói e Itaboraí por questões de segurança

Consulta dos novos endereços está disponível no site do TRE - Foto: Divulgação/TSE

Consulta dos novos endereços está disponível no site do TRE - Foto: Divulgação/TSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) anunciou, nesta quinta-feira (05), 53 alterações de locais de votação em dez municípios no Estado do Rio. As mudanças afetam 171.341 eleitores; endereços em Niterói e Itaboraí estão entre os alterados. Segundo o presidente do TRE-RJ, a mudança leva em conta pontos de votação onde o acesso com a urna representaria perigo para as equipes responsáveis.

São Gonçalo não teve endereços alterados. Além de Niterói e Itaboraí, também foram mudados locais de voto em Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri e Sapucaia. Segundo a Justiça Eleitoral, todos os novos locais de votação ficam a, no máximo, 1,5 km de distância dos anteriores. A consulta dos novos endereços está disponível no site do TRE.

"Partimos do seguinte pressuposto: onde a urna eletrônica precisa chegar de camburão, de carro blindado, ninguém tem segurança. Mapeamos no estado do Rio de Janeiro 93 locais onde é indispensável essa mudança. Conseguimos, na verdade, mudar 53, por causa do tempo", disse o desembargador Henrique Carlos Andrade Figueira, presidente do TRE-RJ.

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro. A votação acontece entre 8h e 17h. Para votar, é necessário levar um documento oficial com foto.