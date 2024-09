RJ tem primeira Câmara mediadora para casos de intolerância religiosa do Brasil

Foi inaugurada no Rio de Janeiro a Câmara de Mediação em Casos de Intolerância Religiosa, primeira iniciativa dedicada a mediar conflitos em casos do tipo no país. O mecanismo foi criado através de uma parceria entre a Coordenadoria de Diversidade Religiosa da capital e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Barra da Tijuca.

Segundo o babalorixá e professor Márcio de Jagun, que é coordenador da Diversidade Religiosa, a proposta é ajudar na orientação legal de partes sobre desentendimentos motivados por intolerância religiosa em ambientes de trabalho, família e vizinhança. Além disso, o objetivo é conscientizar sobre o contexto histórico para o respeito à liberdade de crença e culto.

"A Câmara é uma ferramenta importante. Não substitui a Decradi, nem o Judiciário. Cada situação requer providências específicas. Sua característica de mediar as partes em conflito é extremamente benéfica, pois conscientiza, informa, corrige de forma rápida, viabilizando soluções", afirmou o Márcio, que também é pós-doutor em Ciência da Religião.