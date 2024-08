Ministro do Desenvolvimento Agrário vai à Maricá e assina acordo com Prefeitura

O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), esteve em Maricá na tarde desta quarta-feira (31) para celebrar uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura do município. Ao lado do prefeito Fabiano Horta (PT), Teixeira visitou diferentes pontos da cidade, incluindo a Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, onde parou para assinar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Ministério e a cidade.

O acordo garante que o Governo oferecerá apoio à Maricá no desenvolvimento de ações e projetos que estimulem a agricultura familiar, o que inclui desde pesquisas tecnológicas à iniciativas de qualificação e cidadania aos produtores, como a ampliação dos inscritos no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF). Segundo o ministro, a ideia é estimular o setor na cidade, que, para ele, é uma referência agroecológica para o país.

“Maricá tem uma política de produção com agricultura urbana e periurbana extremamente inovadora, revolucionária. Hoje a cidade é uma cidade que tem o tema da alimentação como um tema central para o seu povo. Nós estamos aqui vivendo uma experiência muito avançada e o que nós queremos, do Governo federal, é fortalecer essa experiência e , ao mesmo tempo, replicá-la em todo o território nacional”, destacou Teixeira.

1/8 | Foto: Layla Mussi

2/8 | Foto: Layla Mussi

3/8 | Foto: Layla Mussi

4/8 | Foto: Layla Mussi

5/8 | Foto: Leonardo Fonseca/Codemar

6/8 | Foto: Leonardo Fonseca/Codemar

7/8 | Foto: Leonardo Fonseca/Codemar

8/8 | Foto: Layla Mussi

















Fabiano Horta explicou que o investimento agroecológico faz parte de um esforço para substituir, no futuro, o espaço hoje ocupado pelos recursos ligados à exploração de petróleo. “O ciclo do petróleo será finito e a cidade aposta que a agroecologia, que a agricultura familiar, é uma variável importante de uma cidade que tem ruralidade, que tem uma cultura pregressa de muita presença e muita força na agricultura, e que vai apostar muito na invocação, na ciência e na tecnologia como motores desse desenvolvimento”, enfatizou o prefeito.



A celebração do acordo aconteceu na Fazenda Pública da cidade, que conta com uma fábrica de ração, tanques para produção de camarão e culturas de verduras, frutas e hortaliças. Antes, o ministro visitou a praça agroecológica de Araçatiba, o Restaurante Escola e a Farmacopeia, unidade de cultivo de plantas medicinais selecionadas por docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Em visita, ministro também visitou iniciativa agroecológicas na cidade | Foto: Layla Mussi

De acordo com o prefeito e o ministro, a relação com a pesquisa acadêmica também é um fator muito importante do projeto. “A aposta de Maricá é em uma relação muito presente com as universidades, participando de todos os projetos e programas, desenvolvendo pesquisas e fazendo com que a cidade trilhe esse caminho de buscar uma vanguarda no desenvolvimento de novas espécies e novos cultivares que façam Maricá ser uma cidade, de maneira muito concreta, vinculada à agrotecnologia”, destacou Horta.



Ainda segundo a Prefeitura, a ideia é que os investimentos alcancem projetos por toda a cidade, mas o foco deve ser em iniciativas nas regiões mais rurais da cidade, como no Espraiado, no Silvado e no Retiro. As iniciativas analisadas pelo ministro na cidade devem, ainda, inspirar políticas públicas de abastecimento alimentar em outras regiões do país, baseadas no Plano Nacional de Abastecimento que o presidente Lula (PT) pretende lançar ainda em 2024.

Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura do acordo o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Cláudio Gimenez, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Hamilton Lacerda.