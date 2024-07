Deputada federal Talíria Petrone denuncia ter recebido ameaças de morte

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) denunciou, na tarde desta terça-feira (30), ter sofrido ameaças de morte e ataques racistas e misóginos, recebidos, segundo ela, por e-mail, na mesma data. A superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a delegacia especializada em crimes raciais da Polícia Civil e o Ministério Público foram acionados por ela para investigar o caso, a partir dos ataques que recebeu.

“Queria dizer o quanto absurdo é estar nesse lugar. Diante de tanta coisa para construir na política, tantas propostas para melhorar a cidade, tantas feitos do mandato, é bem lamentável ser obrigada a estar nesse lugar de ameaça, vítima e tentativa de interdição. Nada vai me impedir de ser uma mulher negra que faz política por completo: decide os rumos da cidade, discute orçamento público, economia, educação”, afirmou a deputada, que é pré-candidata à Prefeitura de Niterói nas eleições municipais de 2024, marcadas para outubro próximo.

A parlamentar achou que os ataques configuram uma estratégia política, já que a intimidação, assinada supostamente por um homem, exige que Talíria Petrone retire sua candidatura à Prefeitura e também deixe a política.

Leia também:

Foragido da justiça é capturado em São Gonçalo

Homem é preso após estuprar e tentar arrancar o útero da ex-namorada

“Queremos paz na política. Vamos buscar responsabilizar da maneira mais séria o criminoso. Essa mensagem é uma forma de limitar as mulheres a uma condição de vítima porque esses intimidadores sabem da nossa força. Mas nós não vamos nos limitar a essa pauta, porque temos propostas para a cidade, para melhorar a vida das pessoas. E queremos ser livres para ocupar espaços Brasil afora”, concluiu a deputada, que teve seus filhos e sua rotina detalhada na mensagem recebida.



Histórico de ameaças

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) enfrenta um histórico persistente de ameaças desde quando se tornou vereadora do município de Niterói, em 2016, mesmo momento em que Marielle Franco, sua companheira de partido, executada em 2018, se elegeu no Rio de Janeiro. As ameaças contra a sua integridade física ou a vida são constantes por meio das redes sociais e e-mails, além de existirem inquéritos em abertos por conta de ameaças oriundas da milícia do Rio de Janeiro.

Talíria é identificada por estudos como a parlamentar mais ameaçada do Brasil pelas redes sociais. Registra-se que essas ameaças não foram integralmente solucionadas e há inquéritos ainda em andamento. Alguns apresentam caráter preocupante. Por conta disso, a deputada é acompanhada 24h por escolta policial e faz parte do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

“A violência política é uma ameaça à democracia brasileira ao impedir que minorias sociais ocupem espaços de poder e de decisão. Faço um chamado a paz na política. Toda divergência deve ser aceita. Violência jamais”, garantiu Talíria.