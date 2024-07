Países contestam eleição de Maduro na Venezuela; Brasil diz "acompanhar com atenção"

A polêmica reeleição de Nicolás Maduro na Presidência da Venezuela repercutiu negativamente entre lideranças de países vizinhos na América Latina. Nesta segunda (29), os Governos de nove nações latinas se posicionaram exigindo uma revisão completa dos resultados eleitorais no país. O Brasil ainda não reconheceu oficialmente o resultado, mas emitiu um nota saudando o "caráter pacífico" do processo eleitoral.

Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai emitiram uma nota em conjunto cobrando a reavaliação. "Nossos Governos solicitarão uma reunião urgente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para emitir uma resolução que preserve a vontade popular. A contagem dos votos deve ser transparente e os resultados não devem suscitar dúvidas", afirma a nota.

A reeleição de Maduro foi divulgada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é de base governista. De acordo com o Conselho, ele recebeu 51,2% dos votos. O segundo mais votado teria sido Edmundo González Urrutia, principal candidato da oposição ao Governo, com 44,2% dos votos.



Nesta segunda (29), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota em que diz aguardar com atenção a verificação dos resultados. “O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração”, diz nota divulgada pelo Itamaraty nesta manhã. “Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados”, afirma a nota.