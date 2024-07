Nicolás Maduro é reeleito presidente da Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais do país. O resultado está movimentando a política mundial, pois, de um lado, há países que questionam a legitimidade dos votos e exigem transparência no processo; do outro, os apoiadores do presidente consideram o feito histórico.

“Eu sou Nicolás Maduro Moros, o presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela. Irei defender a nossa democracia, a nossa lei e o nosso povo”, discursou Maduro para seus apoiadores em Caracas.

Os venezuelanos esperaram por seis horas para saber o resultado das eleições de domingo (28). Segundo a apuração dos votos realizada pelo conselho eleitoral, o presidente se reelegeu com 51,21% dos votos, enquanto seu adversário, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia, conquistou 44,2%. Ainda de acordo com a autoridade eleitoral, Maduro teve cerca de 80% dos votos, totalizando mais de 5 milhões de votos, o que garantiu a vitória sobre os 4,4 milhões de González Urrutia.



A oposição venezuelana acredita que o resultado é um golpe do presidente. Na época das eleições, a oposição estava dividida, mas lutava lado a lado pela candidatura de González, pois nutria a esperança de tirar a Venezuela do pior momento econômico recente.

Repercussão

A reeleição de Maduro foi celebrada por países aliados, como Cuba, Bolívia e Colômbia. Em contraste, representantes dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros países latino-americanos exigiram transparência no processo eleitoral. O governo do Brasil ainda não se manifestou formalmente sobre o resultado.