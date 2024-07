Talíria Petrone lança pré-candidatura à Prefeitura de Niterói

Talíria Petrone lançou nessa segunda-feira (8), sua pré-candidatura à prefeitura de Niterói, com a presença de três mil pessoas, no Clube Canto do Rio, Centro. O evento reuniu importantes figuras nacionais como os deputados Chico Alencar, Tarcísio Motta e Pastor Henrique Vieira; a escritora Manuela d’Ávila (PCdoB); a atriz Elizabeth Savalla; a presidenta do PSOL, Paula Coradi; o diretor nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Paulo; a fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), Carol Proner; e o presidente estadual do PSB, Alessandro Molon. A apresentação foi do humorista e influencer Angelo Morse.

"Eu amo Niterói. Niterói pode ser uma cidade adaptada. Uma cidade que pode estar pronta para enfrentar a emergência climática. Uma cidade com quase 7 bilhões de orçamento pode permitir que todos sintam cheiro de terra molhada sem medo da casa cair. Nesse Meu País Niterói eu tenho a convicção de que temos o melhor projeto para melhorar a vida do povo. Tenho certeza que Niterói pode ser o melhor lugar para se viver no Brasil. Nós somos uma cidade que junta e quando o povo se junta, a cidade vira um país", garantiu Talíria Petrone com a bandeira do Brasil em mãos.

Ministros e parlamentares também manifestaram seu apoio por meio de mensagens, como o senador Fabiano Contarato, as ministras Marina Silva, Sonia Guajajara e Anielle Franco, e os deputados Erika Hilton, Guilherme Boulos e Luiza Erundina.



"Agora é hora de dar um novo passo. Que potência, que coragem e que sorriso", enfatizou Tarcísio Motta, pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro, com o endosso do Pastor Henrique Vieira.

O evento reuniu importantes figuras da política | Foto: Divulgação

"A gente tem que lutar. A gente não pode entregar. Esse país é nosso! O hino brasileiro é nosso! A bandeira brasileira é nossa! A Seleção do Brasil é nossa! A gente não pode entregar. Por isso, a gente precisa de mulheres como Talíria no nosso país Niterói. Niterói que ama teatro. Niterói que ama cultura. Niterói que ama a educação e precisa dela. Niterói precisa de saúde e precisa de Talíria para ajudar a mudá-la", pontuou Elizabeth Savalla com o apoio de Manuela d’Ávila.

A data também marcou o lançamento do filme “Meu País Niterói”, que resgata as cores da bandeira brasileira. Nele, a deputada Talíria Petrone que, assim como na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, sobe uma rampa da cidade acompanhada de seus dois filhos — Moana, de 4 anos, e Kalú, de 1 ano — e de um grupo de pessoas representando a diversidade do povo niteroiense.

“O país que nós queremos viver é um país que sonha grande como seu povo. Um país que garanta o nosso desenvolvimento nacional. Um país que erradique a pobreza e todas as desigualdades sociais e regionais”, afirma Talíria Petrone no filme.

É o resgate do Verde e Amarelo para o campo progressista. No filme, a parlamentar apresenta alguns temas centrais de seu governo como segurança, igualdade, inclusão, saúde, trabalho, transporte, moradia, meio ambiente e educação. “Meu País Niterói” também é o nome do programa em construção da pré-candidata à Prefeitura.