Michelle fala em "inveja e maldade" após comentário de Carlos Bolsonaro

Após a alfinetada de Carlos Bolsonaro (PL) ao próprio pai nos comentários de uma postagem do deputado Nikolas Ferreira (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também comentou na foto, publicada no Instagram. Apesar de não responder diretamente à fala do vereador, o comentário da esposa do ex-presidente foi entendido por internautas como uma "indireta" para o filho "02" de Bolsonaro.

"Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade", escreveu Michelle na foto, em que Jair Bolsonaro (PL) aparece segurando Autora, filha de Nikolas, no colo. Neste sábado (06), Carlos comentou: "Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha, não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas". Mais tarde, ele chegou a replicar o comentário em outra rede social.

Leia também:

➢ Dois anos após separação, Simone e Simaria voltam a se apresentar juntas

➢ DJ Caverna, da FM O Dia, morre aos 44 anos

Bolsonaro ainda não comentou publicamente as "indiretas" trocadas nas redes sociais. A filha de Carlos se chama Julia e nasceu em fevereiro de 2023, furto de sua relação com a ex-diretora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Martha Seillier. A bebê nasceu nos Estados Unidos e, segundo Carlos, vive atualmente em Brasília.