Quantidade de maconha para diferenciar usuário de traficante será de 40g

A man rolling marijuana joint near the cannabis plant - Foto: Freepik

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta quarta-feira (26), a quantidade de 40g ou seis plantas fêmeas para diferenciar usuários de maconha com traficantes da droga. O limite da quantidade era importante após a Corte descriminalizar o uso pessoal da substância.

Agora, a pessoa que for flagrada com até 40g de maconha deve ser considerada usuária e responder pelo ato de forma administrativa. Caso seja pego com maior quantidade, responderá por tráfico de drogas.



Entretanto, segundo o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, a quantidade de drogas com a pessoa pode ser algo relativo. Segundo ele, se a pessoa tiver práticas de tráfico, mesmo tendo menos de 40g da droga em posse, deverá ser processada criminalmente.

A determinação do STF tem início imediato, porém, temporário. Ela permanece válida até o Congresso Nacional definir novos critérios. No momento já trâmita na Câmara uma projeto sobre o tema.