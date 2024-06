Câmara Municipal de São Gonçalo recebe seminário em alusão ao Dia do Orgulho Autista

No próximo dia 20 de junho, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo, acontece o Seminário em Alusão ao Dia do Orgulho Autista, com o objetivo de conscientizar a população de que o TEA não se caracteriza como deficiência ou defeito, mas como uma condição louvável de pessoas que conseguem seu espaço e valorização, inclusive no mercado de trabalho.

O evento, que tem a organização da vereadora Priscilla Canedo e da Presidente da Comissão de Direito dos Autistas ABA-SG, Danielle Diniz contará com a presença de autistas de destaque na sociedade em diferentes áreas de atuação profissional como por exemplo o tenor Saulo Laucas, deficiente visual, que foi diagnosticado autista aos três anos de idade e se formou em canto lírico pela Escola Nacional de Música da UFRJ. Saulo se destacou, sendo regido por maestros internacionais e se apresentando no Senado Federal.

Leia também:

➢ Nave educativa de Enel leva atividades para alunos de Niterói

➢ Niterói faz parceria com Detran e abre posto de atendimento na Região Oceânica

O seminário contará com a presença dos palestrantes: Danielle Diniz, presidente da Comissão de Direito dos Autistas ABA-SG e presidente da comissão PCD OAB/Itaboraí; do Professor Alan Santos, pedagogo da UNIRIO, com especialização em Educação Especial e Inclusiva e neuropsicopedagogia; Vanderléa de Nazareth, professora da Rede Municipal de Educação de Niterói, Danielle Sereno, advogada, mãe atípica e Diretora da ABA São Gonçalo e a participação de Saulo Laucas que irá cantar o hino nacional e o hino de São Gonçalo na ocasião.

O Dia Mundial do Orgulho Autista foi instituído no dia 18 de junho, fruto da iniciativa da organização americana Aspies for Freedom, e passou a ser celebrado no Brasil em 2005. A data busca desfazer concepções negativas sobre o autismo, promovendo ações de conscientização para que a sociedade entenda que o autismo não é uma doença, mas uma variação neurológica natural da diversidade humana, e que, por isso, deve ser respeitada.

“Queremos fazer um evento inclusivo na prática, com pessoas autistas também fazendo parte da mesa e a participação do tenor Saulo Laucas, que é um grande representante da causa”, finaliza a parlamentar.

O seminário é aberto ao público e acontece na Câmara Municipal de São Gonçalo, no plenário Joaquim Lavoura.