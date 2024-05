Deputado estadual e pastor Otoni de Paula Pai morre, aos 71 anos

Deputado Estadual lutava contra câncer no fígado - Foto: Reprodução - /X/@otonipai

Deputado Estadual lutava contra câncer no fígado - Foto: Reprodução - /X/@otonipai

O deputado estadual, Otoni de Paula Pai, de 71 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27). O político pertencente ao partido MDB-RJ, lutava contra o câncer no fígado.

O político estava internado no Ambulatório Americas Medical City, na Barra da Tijuca. A morte foi confirmada pelo filho, o deputado federal, Otoni de Paula (MDB-RJ), pelas redes sociais.

Leia também

MPRJ oferece mais uma denúncia por crime sexual contra o padre Alexandre Paciolli

Traficante condenado pela Justiça é preso em Niterói

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do deputado estadual, Otoni de Paula Pai, que na madrugada desta segunda-feira, partiu para o seu lar celestial. Neste momento, nos unimos em oração para que Deus conforte o coração do deputado federal Otoni de Paula, e toda sua família, por essa grande perda”, informava a publicação.

O velório será nesta terça-feira (28), a partir das 10h no Palácio Tiradentes, e o enterro às 15h no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Governador Cláudio Castro lamenta a morte

A política fluminense perdeu hoje um político atuante e um homem de Deus, o deputado Otoni de Paula Pai. É com grande tristeza que recebo a notícia do seu falecimento.

Como pastor e parlamentar, devotou, com amor e integridade, sua vida em favor da comunidade e inspirou muitos com sua fé e bondade, deixando para todos um grande ensinamento sobre o verdadeiro espírito de servir.

Vamos decretar luto oficial de três dias. À família, aos amigos e admiradores, manifesto meus sentimentos e solidariedade por essa perda.

Cláudio Castro

Governador do estado do Rio de Janeiro

Carreira na política e religiosa:

Otoni de Paula, deu início em sua carreira política quando atuou como vereador em Nova Iguaçu, nos anos de 1988 a 1992. Atualmente presidia a Comissão de Defesa Civil e estava em seu primeiro mandato na Alerj, para qual foi eleito com 42 mil votos.

Foi pastor por 47 anos e pelo mesmo tempo ficou casado com a também pastora Fátima. O parlamentar deixa a esposa e dois filhos, Otoni de Paula e Renato de Paula.