Dia da família: maricaense especialista em Direito Público lança livro sobre educação parental

Hoje, 15 de maio, comemora-se o Dia da Família. A data foi proclamado pela Assembleias Geral da Organização das Nações Unidas em 1993 e reflete a importância que a comunidade internacional atribui às famílias. E por falar em família, recentes pesquisas sobre parentalidade mostram que os pais que apoiam os filhos e fornecem controles razoáveis têm maior probabilidade de ter filhos socialmente competentes. Com base nesses estudos, a Editora Proverbo, de Maricá, acaba de lançar Educação e parentalidade: uma conversa inadiável, da especialista em Direito Público e educadora Luciana Pinheiro. O livro promete revolucionar o campo da educação parental no país, com uma narrativa envolvente e perspicaz, abordando questões urgentes e atuais sobre a segurança nas escolas e a parentalidade positiva.

Em um mundo onde a segurança nas escolas está cada vez mais ameaçada, a autora promove uma reflexão profunda sobre a importância do diálogo inteligente e saudável entre família e instituições de ensino. Palestrante, com mais de 3 mil livros vendidos, Luciana Pinheiro compartilha sua jornada emocional e revela sua preocupação com uma sociedade em crise e sua determinação em promover mudanças significativas.

Mas o que é parentalidade?

O conceito de parentalidade vem sendo utilizado para descrever o conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência da criança no seu papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento pleno. A palavra “parentalidade” é uma derivação do termo original em inglês “parenting”.

Os adultos de referência de uma criança são aqueles que convivem com ela no dia-a-dia e estabelecem os vínculos afetivos mais próximos durante os seus primeiros anos de vida.

São responsáveis por cuidar, estimular, educar, amar, impor limites, fortalecer a autonomia e preparar a criança para os desafios e oportunidades da vida presente e adulta.

Pesquisas e legislação

No livro, a mensagem central é clara: todos nós temos o poder de promover mudanças nas relações interpessoais e na qualidade do ambiente escolar.

"Minhas referências estão numa vasta gama de estudos e pesquisas sobre parentalidade e educação, destacando a importância dos dados concretos e da realidade social. Eu me senti muito envolvida com uma sociedade precisando de socorro. A escola era lugar de ensino e segurança, e por muitas vezes agora está protagonizando cenários pavorosos de mortificação. Muitas exposições, e até alardes, de mais crimes na segunda casa de todos nós foi sobremaneira um motivador para escrever. Uma curiosidade é que enquanto eu redigia e ponderava temas, textos, palavras, a legislação sobre Parentalidade Positiva foi editada", conta Luciana Pinheiro.

A Lei 14.826 de 20 de março de 2024 destaca:

- a necessidade do estudo sobre parentalidade;

- políticas públicas para desenvolvimento humano;

- políticas de estado para educação não violenta;

- a integração entre 5 Ministérios decisivos e estratégicos para soluções dos males atuais. Esses envolvidos destacados são Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde e Segurança Pública.

Com um sentimento de dever cumprido, Luciana Pinheiro espera que seu livro abra caminho para outras discussões importantes sobre segurança nas escolas e parentalidade positiva. Ela incentiva os leitores, especialmente os jovens, a se sentirem encorajados a participar ativamente dessas conversas, pois é somente através do diálogo aberto que soluções inteligentes podem surgir.

Educação e parentalidade: uma conversa inadiável será lançado neste mês de maio. O livro será vendido pelo site da editora, na Amazon e pelas redes sociais da autora.

Sobre a autora:

Pós-graduada em Direito Administrativo, Eleitoral e Educação Parental, tem extensão em Políticas Públicas para famílias e Biopsicossocial Forense; é articuladora local e regional junto a Casas Legislativas para ajudar no avanço das legislações sobre parentalidade no Brasil; mentora de famílias no presencial e no on-line; palestrante e escritora.

Sobre a editora:

De Maricá, com presença em várias regiões do Brasil, a Editora Proverbo nasceu com um propósito principal: ajudar autores iniciantes, jovens autores e autores independentes a materializarem o seu sonho em livros.