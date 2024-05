Governador Cláudio Castro ganha prêmio em Nova Iorque

Em Nova Iorque, o governador Cláudio Castro recebeu, nesta segunda-feira (13/05), um prêmio do grupo Esfera pelos avanços que garantiram o aumento dos investimentos e devolveram o protagonismo do Estado do Rio na economia nacional. O evento também homenageou Alexandre Birman, CEO e CCO da Arezzo&Co, eleito Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

"Receber uma homenagem do Grupo Esfera, que reúne os mais importantes empresários do mundo, é uma honra. Ao longo dos anos, o grupo vem engajando líderes em prol do Brasil, gerando discussões que contribuem para a construção de um país melhor. É assim que estamos trabalhando. Hoje, somos a segunda maior economia do Brasil", afirmou o governador.

De acordo com o governador, mesmo com a queda da arrecadação causada pela redução do ICMS de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, os investimentos planejados para os próximos anos foram honrados. Os resultados foram o aumento de novas empresas instaladas no Rio de Janeiro e a geração de empregos.



"O número de empresas abertas no mês de abril foi o melhor já registrado nos últimos 215 anos: mais de 7 mil. Isso em um único mês. Apenas este ano, já foram abertas mais de 24 mil empresas. O Rio de Janeiro se mantém ainda em segundo lugar no ranking nacional de empregos nos últimos 12 meses, com um saldo de 168 mil vagas criadas. Todos esses avanços são consequências do ambiente de negócios seguro que construímos", explicou Castro.

Personalidade do Ano

Alexandre Birman foi escolhido pela sua liderança e inovação, responsáveis pelo crescimento da empresa, que se consolidou como uma das maiores do Brasil. Designer de sapatos femininos, Alexandre Birman também é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais nomes do setor de moda de luxo.