Lecinho, presidente da Câmara de São Gonçalo, é cassado

Faltando cerca de cinco meses para as eleições municipais de 2024, a Câmara Municipal de São Gonçalo passa por algumas mudanças. O vereador Alécio Breda Dias - o Lecinho -, que presidia a Câmara desde 2021, teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). A Justiça Eleitoral negou recurso apresentado pelo antigo partido dele, o MDB, e anulou todos os votos obtidos por candidatos da sigla nas eleições de 2020.

A mudança resultou no reprocessamento do resultado do pleito. Com a recontagem, a cadeira vaga na Casa foi para o candidato Alex da Agência, que tomou posse como vereador de São Gonçalo na tarde desta sexta-feira (03). Quem assinou a mudança foi o vereador Vinicius, 1° vice-presidente da Casa. Ele assume a gestão da Casa até a eleição do próximo presidente, que acontece na terça-feira (07). O próximo presidente fica no comando da Câmara até o final do mandato, que termina no dia 31 de dezembro.

Leia também:

➢ Concurso Unificado é adiado em todo Brasil devido às chuvas no RS

➢ Rodrigo Amorim é condenado por violência de gênero contra a vereadora Benny Briolly, de Niterói

Lecinho conversou com OSG e disse que vai tentar voltar para a Câmara no ano que vem. Ele deixou o MDB e é pré-candidato a vereador no município pelo Republicanos. "É uma decisão que eu respeito, apesar de estar faltando oito meses para terminar não só o meu mandato de vereador, como também de presidente da Câmara. É uma decisão que aceito. Mas já estou trabalhando, porque estou elegível", destacou o político.

Candidata laranja

O ex-vereador e seus suplentes foram cassados por conta de uma ação do Ministério Público Eleitoral que acusa sua antiga sigla, o MDB, de usar uma candidata como “laranja” para fraudar a cota mínima de mulheres na disputa pela Câmara na cidade em 2020.

A suposta candidata seria Sônia Regina de Souza Nogueira, que concorreu pelo partido nas últimas eleições, mas não recebeu votos. Ela teria afirmado, após as eleições, que recebeu dinheiro do partido para não participar do pleito. Além disso, segundo o TRE, não há registro de material de campanha eleitoral ou movimentação financeira em sua prestação de contas eleitorais.

Lecinho nega o esquema. "Ela nunca foi uma candidata laranja, ela é filiada ao MDB desde 2008. Ela teve a questão da Covid, a filha sofreu um acidente de moto e aí ela renunciou. Teve uma renúncia tácita e não quis dar continuidade à campanha dela", afirmou.

Alex da Agência tomou posse como vereador nesta sexta (03) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Novo vereador assume

Nesta sexta (03), foi realizada na sede da Câmara, no Zé Garoto, a cerimônia de juramento e posse de Alex Rocha Brito, o Alex da Agência, que assume uma cadeira no plenário até o final deste ano. Também nesta sexta (03), o presidente em exercício Vinícius convocou os vereadores para a eleição dos cargos de Presidente e 3º Secretário da Câmara. Os vereadores interessados têm até segunda (06) para manifestar o interesse em concorrer às funções. A votação acontece na Sessão de terça (07), às 19h.