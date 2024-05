Governo do Estado antecipa para esta sexta-feira (03/05), segundo dia útil do mês, o pagamento do salário de abril do funcionalismo

O Governo do Rio de Janeiro vai antecipar para esta sexta-feira (03/05) o salário de abril do funcionalismo. De acordo com o calendário do Estado, o pagamento seria realizado no terceiro dia útil do mês, que cairia na segunda-feira, 06/05. Os depósitos serão feitos ao longo do dia, pela Secretaria de Fazenda, beneficiando cerca de 456 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor da folha de pagamento é de R$ 2,2 bilhões.

"Antecipar os salários é uma medida que valoriza o nosso funcionalismo, permitindo ao servidor planejar e organizar previamente sua vida financeira. Além disso, contribui para aquecer a economia e mostra que o estado tem condições de honrar com os seus compromissos porque faz uma gestão séria e responsável das finanças", afirmou o governador Cláudio Castro.

O cronograma oficial de pagamento dos salários dos servidores, implementado na gestão Cláudio Castro, estabelece que os depósitos sejam feitos até o terceiro dia útil de cada mês. O 13º, por sua vez, sairá em duas parcelas: a primeira, no dia 28 de junho, e a segunda em 20 de dezembro.