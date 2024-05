Lei isenta de Imposto de Renda quem ganha dois salários mínimos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.848, de 2024, que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos por mês. A norma foi publicada na última quarta-feira (1º) em edição extra do Diário Oficial da União.

Pela regra anterior, a isenção era para rendimentos até R$ 2.112. Com a nova lei, quem ganha até R$ 2.259,20 não precisa pagar o tributo.

Leia também:

➢ Projeto de lei em análise quer pena de multa à prisão para crimes de homicídio e lesão corporal

➢ Programa de acolhimento em hotéis para mulheres vítimas de violência é implantado no estado do Rio

Na prática, no entanto, a faixa de isenção sobe para R$ 2.824. Isso porque a nova política de valorização do salário mínimo (Lei 14.663, de 2023) autorizou o desconto simplificado de 25% sobre o valor do limite de isenção. No caso, R$ 564,80. As faixas de tributação previstas na Lei 14.848, de 2024, são as seguintes:

até R$ 2.259,20 – isento;

de R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 – 7,5%;

de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 – 15%

de R$ 3.751,06 a 4.664,68 – 22,5%; e

acima de R$ 4.664,68 – 27,5%.

Tramitação

A Lei 14.848, de 2024, é resultado do projeto de lei (PL) 81/2024, da Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado em abril pelo Senado, com relatório favorável do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Tabela progressiva (PL 81/2024)

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 2.259,20* 0 0

De 2.259,21 até 2.826,65* 7,5 169,44

De 2.826,66 até 3.751,05 15 381,44

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 662,77

Acima de 4.664,68 27,5 896,00

*Com o reajuste da faixa de isenção para R$ 2.259,20, as pessoas que ganham até R$ 2.824, na prática, também se tornam isentas, pois a lei que instituiu a nova política de valorização do salário mínimo (Lei 14.663, de 2023) autoriza desconto simplificado de 25% sobre o valor do limite de isenção.