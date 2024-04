Governo proíbe ligações de telemarketing automatizadas no Rio

Foi aprovada nesta quinta-feira (18) a Lei estadual que proíbe ligações e mensagens automatizadas de telemarketing no Rio de Janeiro. Assinada pelo governador Cláudio Castro (PL), a medida impede que empresas e prestadoras de serviço de diferentes setores usem softwares de disparo massivo de mensagens e chamadas para vender produtos ou assinaturas.

Segundo o texto, a proibição é válida para empresas de telefonia e internet, de televisão, de aparelhos de utilidades domésticas e prestadoras de serviços especializadas em reparos técnicos e eletrônicos, além de bancos ou instituições financeiras. Caso a medida seja descumprida, o produto ou serviço vendido ao cliente será invalidado.

Leia também:



➢ Apostas online só poderão ser pagas por PIX, transferência ou débito

➢ Alta no preço do azeite: entenda o motivo e conheça substitutos

As únicas exceções para o uso de tecnologias de automação é no caso de ligações de cobrança, de confirmação de operações, ações de prevenção a fraudes e chamadas que "tenham a finalidade de formalizar contratação ou adesão à venda anteriormente realizada por outro canal", segundo texto. Aprovada previamente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o projeto tem autoria de quatro deputados: Alan Lopes (PL), Átila Nunes (PSD), Fábio Silva (União Brasil) e Filipe Soares (União Brasil).