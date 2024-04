Mais um caso: pitbull ataca outro cão e moradores precisam intervir

Um pitbull sem focinheira atacou um outro cachorro na manhã desta quarta-feira (10), na Zona Norte do Rio. O episódio aconteceu por volta das 10h, na Avenida Darcy Bitencourt Costa, em Olaria, e foi filmado por pedestres que passam pelo local.

O dono do pitbull teve dificuldades de separar os animais e chegou a bater no próprio com um pedaço de pau. Como o pitbull não parava de morder o outro, que gania de dor, moradores precisaram intervir. Um homem acabou levando mordidas no braço e precisou tomar a vacina antirrábica.

Somente com a ajuda dele, o dono do pitbull pôs fim ao ataque. No vídeo, o cachorro aparece com o focinho ensanguentado.

Pitbull fica com o focinho ensanguentado após morder outro cão | Foto: Reprodução/TV Globo

O tutor do cão atacado ainda não foi identificado. Ao ser desvencilhado do pitbull, o animal fugiu, e testemunhas não sabiam como ele estava.