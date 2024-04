Vereadora realiza Gabinete Itinerante no Barro Vermelho, em SG, na próxima quinta (11)

No próximo dia 11 de abril, das 9h às 13h, a vereadora Priscilla Canedo realiza o Projeto Gabinete Itinerante no Barro Vermelho, na Praça do Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Na ocasião, a vereadora e sua equipe ouvirão as principais demandas da comunidade. O projeto “Gabinete Itinerante” é resultado de um projeto de autoria da vereadora Priscilla Canedo, que acontece quinzenalmente em diferentes bairros da cidade e gera diversas indicações legislativas na Câmara de Vereadores trabalhadas com base na realidade de cada local.

“Esse momento é importante para ouvir as principais demandas da população e prestar contas do mandato e de suas ações. O Gabinete Itinerante é uma forma de fortalecer a democracia, uma vez que nem todas as pessoas têm a possibilidade de ir até a sede da Câmara de Vereadores. Então esse projeto é uma forma do mandato se fazer presente, representando a ideia de uma democracia participativa, construída com a ajuda dos cidadãos”, explica Priscilla.

Priscilla Canedo ocupa desde o ano de 2020 uma cadeira na Câmara dos Vereadores. É Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Habitação e membro da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente.

Leia também:

➢ Testes da Cedae indicam taxa zero de tolueno no Canal de Imunana

➢ Fundação de Arte de Niterói (FAN) convida artistas da cidade para participarem da Escuta Cultural