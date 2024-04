Deputado Comte Bittencourt vence ação e volta a Alerj

Após quatro mandatos como deputado estadual no Rio, Comte Bittencourt (Cidadania) vai voltar para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O partido do ex-vice-prefeito de Niterói venceu uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que alterou o quociente eleitoral e alterou a composição do quadro de deputados na casa. Com a decisão, o deputado Fred Pacheco (PMN) perde a vaga na Alerj.

A ação da federação PSDB-Cidadania pedia pela validação dos votos recebidos por Danielzinho (PSDB), que teve a candidatura indeferida em 2022 por conta da cassação de um mandato anterior como vereador de Belford Roxo, em 2021. Como a cassação acabou sendo anulada pelo Poder Judiciário, a ação pedia recurso e validação dos 13.846 votos recebidos por ele como deputado.



Leia também:



Servidores do Colégio Pedro II iniciam greve por tempo indeterminado

Detran.RJ agora presta informações aos cidadãos pelo WhatsApp

Após análise, o ministro Nunes Marques, do TSE, considerou válidos os votos, o que exigiu a reavaliação do quociente. Com os votos válidos atualizados, Danielzinho se tornou primeiro suplente e Fred Pacheco perdeu sua vaga, que foi assumida por Comte Bittencourt (Cidadania), que recebeu 39.986 votos nas eleições de 2022.

Com isso, a alteração também garante vagas na Alerj para a Federação formada por Cidadania e PSDB no Rio. O partido, aliado a coligação do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), não tinha nenhum representante na casa e agora passa a ter nomes eleitos entre os deputados até a próxima eleição.