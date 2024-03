Acusado de lavagem de dinheiro, filho de Bolsonaro lança pré-candidatura a vereador

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende seguir a carreira do pai. Poucos dias após ser alvo de uma denúncia por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, o jovem se filiou ao mesmo partido que o pai, o Partido Liberal (PL), para lançar sua pré-candidatura à vereador pela cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“Compatriotas sulistas, quero comunicar todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Quero agradecer ao Governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL. Ao povo catarinense: saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa liberdade", afirmou o quarto filho do ex-presidente.

Leia também:

➢ Bolsonaro se escondeu em embaixada da Húngria, afirma New York Times

➢ Condenado por homicídio qualificado é preso em São Gonçalo

Atualmente, Jair Renan trabalha como assessor do senador catarinense Jorge Seif (PL) - que também é investigado pelo Ministério Público, acusado de abuso de poder econômico. Na semana passada, o MP do Distrito Federal e dos Territórios abriu uma denúncia contra Jair Renan, que é acusado de usar dados falsos em nome de sua empresa de eventos, a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, para conseguir empréstimos que nunca foram pagos.