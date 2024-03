Rodrigo Bacellar participa de seminário para debater o desenvolvimento do estado

Bacellar chamou a atenção em sua fala para a necessidade do debate e apoio na busca por soluções para resolver a questão do endividamento do estado - Foto: Divulgação

Bacellar chamou a atenção em sua fala para a necessidade do debate e apoio na busca por soluções para resolver a questão do endividamento do estado - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União), participou do seminário promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) que debateu o tema “O futuro do Rio passa pelo Legislativo”. O evento, que aconteceu no Hotel Fairmont, em Copacabana, reuniu empresários de diversas áreas econômicas que discutiram possíveis parcerias entre o Poder Público e o setor privado visando fomentar o desenvolvimento do estado.

Durante o evento, Bacellar participou de uma sabatina ao lado do presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlo Caiado (PSD), e juntos dissertaram sobre os papéis das Casas Legislativas acerca de importantes temas para a melhoria de vida da população: economia, segurança pública, setor imobiliário, e como a relação entre o Poder Público e a iniciativa privada pode ser benéfica para o Estado do Rio.

O presidente da Alerj destacou a importância de solidificar as relações entre os setores para troca de conhecimentos e, assim, gerar avanço para o Rio de Janeiro.

“É fundamental que o Poder Público dialogue com toda a sociedade civil, inclusive com a classe empresarial que é responsável pela maior parte do PIB do estado. É através dessa proximidade com o empresariado, por exemplo, que a Alerj aprovou a lei que dispõe de um tratamento tributário especial a estabelecimentos industriais, que teve um resultado brilhante reduzindo o incentivo de ICMS de 19% para 3% e isso foi primordial para a economia. Nós temos dados que no mês de fevereiro foram abertas mais de cinco mil empresas e isso é um recomeço. Precisamos dar as mãos e avançar”, pontuou Bacellar.

Andreia Repsold, presidente do LIDE Rio de Janeiro, reafirmou ser primordial que o Poder Público, o setor privado e toda a sociedade trabalhem juntos por um objetivo maior, que é o desenvolvimento econômico e social do estado.

“O propósito do LIDE é unir esses players para mostrar as potencialidades do Rio de Janeiro. A nossa ideia é sempre transmitir informações para os empresários do que vem sendo feito no estado, já que muitas vezes os empreendedores não têm conhecimento de como o Legislativo pode apoiar o trabalho que eles executam”, afirmou Repsold.

Representando o governador Cláudio Castro, o secretário de estado da Casa Civil, Nicola Miccione, também esteve presente no evento e falou sobre as relações entre os poderes.

“Não se gera desenvolvimento econômico sem uma parceria entre o setor privado e os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo” explicou.

Dívidas do Estado

Bacellar chamou a atenção, ainda, em sua fala, para a necessidade do debate e apoio na busca por soluções para resolver a questão do endividamento do estado. Ele destacou também a atuação do Legislativo no auxílio ao estado em relação à repactuação do Regime de Recuperação Fiscal e a renegociação da dívida do Rio com o Governo Federal.

“Debater a dívida do estado é um ponto crucial, e o Parlamento tem discutido isso diariamente. Afinal, como vamos falar de melhorias na segurança pública, na economia, e no desenvolvimento do estado, se tudo esbarra no Regime de Recuperação Fiscal? Isso tem que ser provocado. Precisamos nos unir nesse debate, porque quem tem mais peso depois da classe política são os empresários que produzem, empregam e aquecem a economia. Façamos todos um apelo ao Governo Federal para que o Rio de Janeiro tenha a chance de se reerguer”, observou Bacellar.

Também estiveram presentes no evento os deputados Rodrigo Amorim (PL) e Luiz Paulo (PSD), os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah; de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal; e de Turismo, Gustavo Tutuca; além de representantes das empresas Dimensional Engenharia, Orla Rio, Multiplan, Jornal Correio do Amanhã, entre outras.