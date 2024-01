Botinas Bolsonaro? Ex-presidente vira nome de marca de calçados

Distante do Palácio do Planalto desde o final de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a Presidência da República e virou marca de sapato. Um grupo de apoiadores do político resolveu usar seu sobrenome para batizar a "Botinas Bolsonaro", marca de calçados com modelos inspirados pelo ex-chefe do Executivo.

"Chinelo Bolsonaro Puro Mito" e "Tênis Bolsonaro Liberdade Style" são os nomes de alguns dos modelos da empresa, que nega ter empregado o nome aos produto como forma de propaganda política. De acordo com a marca, sua postura "nos anúncios e comunicações é neutra, evitando qualquer associação com questões político-partidárias ou propaganda política".

Apesar disso, a marca tem feito campanhas publicitárias com nomes ligados à política; como o do próprio ex-presidente, que aparece em um dos vídeos de divulgação da empresa recebendo uma bota de couro da marca. Os deputados Nikolas Ferreira (PL) e Cabo Junior Amaral (PL) também receberam itens da marca.

Além do ex-presidente, deputados do PL também receberam itens da marca | Foto: Reprodução/TikTok

Além da aparição no vídeo, o ex-presidente não chegou a comentar publicamente a marca, que afirma ser a única "autorizada" pelo próprio. "É relevante mencionar que, se algum de nossos anúncios ou cópias contém elogios ou observações sobre Jair Bolsonaro, essas são expressões da nossa opinião como admiradores pessoais. Não representam, de forma alguma, endossos políticos ou partidários", afirmou a empresa, em uma nota publicada em seu site oficial.