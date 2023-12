Governo do Rio realiza reunião com comunidade brasileira em Lisboa

Ações devem ser voltadas a desenvolvimento de políticas públicas em defesa dos direitos humanos - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ações devem ser voltadas a desenvolvimento de políticas públicas em defesa dos direitos humanos - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro se reuniram, nesta quarta-feira (06), com líderes da Casa do Brasil de Lisboa, associação brasileira em Portugal, para discutir sobre desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos humanos no Estado.

De acordo com o Governo, o objetivo é da reunião foi esboçar parcerias com a instituição para ações voltadas aos direitos fluminenses que vivem em Portugal, sobretudo as mulheres. A associação, que não tem fins lucrativos, é formada por imigrantes brasileiros que vivem no país europeu. Com 31 anos de existência, é a comunidade brasileira que atua há mais tempo em Portugal.

Participaram da reunião a primeira-dama do Estado, Analine Castro, e as secretárias da Mulher, Heloisa Aguiar, e do Desenvolvimento Social, Rosangela Gomes. Segundo a primeira-dama, o foco da parceria é colaborar em ações que disponibilizem capacitação e cursos profissionalizantes à mulheres brasileiras que vivem em solo português.

"A Casa do Brasil é um grande exemplo de cuidado com o cidadão. Desenvolve um atendimento individualizado, desde a promoção de uma migração mais digna até o auxílio na busca de empregos para os imigrantes, por meio de parceria com empresas portuguesas. É uma plataforma de apoio que podemos usar como modelo para implementar na área Social, no Estado do Rio", afirmou, ainda, Analice Castro.