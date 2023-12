Conselho de Comunicação Social promove debate sobre TV 3.0 nesta segunda (04)

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional promove debate sobre a TV 3.0 na segunda-feira (4).

A TV 3.0, também chamada de TV do futuro, prevê inovações como imagem com mais qualidade do que a tecnologia HD, melhorando a cor e a nitidez, som imersivo, que vai dar a sensação ao telespectador de estar no ambiente que a imagem mostra.

A nova tecnologia deve exigir a troca dos atuais aparelhos de TV e novos transmissores.

Além da qualidade técnica, essa nova televisão pode ter conteúdos mais individualizados, para regiões específicas ou para determinados grupos da população. O uso de aplicativos também possibilita impulsionar o acesso a serviços e o comércio eletrônico

O debate sobre a TV 3.0 ocorre às 9h30, na Ala Senador Alexandre Costa, plenário 7. Confira a transmissão interativa do evento e a lista completa de convidados.