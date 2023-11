Alerj cobra explicações da Light e Enel sobre falta de energia no Estado

Diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro estão enfrentando falta de energia elétrica - Foto: Divulgação/Alerj

Diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro estão enfrentando falta de energia elétrica - Foto: Divulgação/Alerj

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) dos Serviços Delegados e das Agências Reguladoras vai realizar, na próxima terça-feira (28) audiência pública em que serão convocados os presidentes das empresas Enel e Light, para prestarem esclarecimentos sobre a falta de energia em diversos pontos do estado durante os últimos dias.

A medida foi anunciada em plenário pelo presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacellar (PL), e decidida em comum acordo durante reunião do Colégio de Líderes da Casa.

"Seremos implacáveis na cobrança de um bom serviço que as concessionárias têm que prestar para a população. É inaceitável o que vem ocorrendo em todo o Estado do Rio de Janeiro", disse o presidente Rodrigo Bacellar.

Em Niterói e São Gonçalo, protestos tomaram conta das cidades após moradores serem afetados pela falta de energia elétrica. Desde o último sábado (18), diversos pontos de ambas estão sem luz, e a previsão de retorno dada pela Enel é incerta, e nunca é cumprida. Alguns lugares já estão há quase 72h sem energia.



No Rio, o cenário não é diferente. Residentes da Rocinha realizaram, na quinta-feira (16), uma manifestação após falta de luz na comunidade. Os moradores estavam há uma semana sem luz, e o protesto interditou a Lagoa-Barra, na Zona Sul da capital.