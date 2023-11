Obras de urbanização somam mais de R$ R$ 1,8 bilhão em todo o estado

Transformar a realidade de milhares de famílias que vivem em área de grande vulnerabilidade social. Esse tem sido o norteador dos investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), na urbanização de comunidades, incluindo a pavimentação de ruas, instalação de redes de drenagem, distribuição de água e coleta de esgoto, além de construção de calçadas e meio-fio. São mais de R$ 1,8 bilhão investidos em todas as regiões fluminenses.

Essas obras, que fazem parte da 11ª meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), reforçam o compromisso do Estado do Rio de Janeiro em trabalhar na diminuição das desigualdades em todas as cidades. Para o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, a determinação do governador Cláudio Castro é que as secretarias estejam sempre em sintonia com os municípios para buscar solução para problemas, muitas vezes, antigos.

"Nossa preocupação é garantir que milhares de famílias que vivem em áreas em vulnerabilidade possam sair de casa sem pisar na lama, em dias de chuva; ter água potável nas suas casas; rede de coleta de esgoto; ruas que permitam o acesso de veículos de coleta de lixo, além de ambulâncias e demais serviços. E a parceria com os municípios é importante porque eles sabem onde há mais necessidade, as áreas mais sensíveis", frisou o secretário.

Mesmo as maiores cidades do estado, como São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Campos dos Goytacazes, fazem parte da lista de investimentos. Obras como a urbanização do Bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, com investimento de R$ 252,2 milhões, irão atender a mais de 20 mil pessoas, enquanto as obras em Vista Alegre, com investimento de R$ 34,2 milhões, beneficiarão mais de 38 mil pessoas. Já em Nova Iguaçu, o principal município da Baixada Fluminense, são mais de R$ 53 milhões na urbanização de bairros como Austin, com mais de 100 mil habitantes.

Cidades menores, como Valença, com 76 mil moradores, Mendes, com pouco mais de 18 mil habitantes e Comendador Levy Gasparian, com cerca de 8 mil moradores também estão recebendo obras que irão garantir a cidadania de milhares de famílias.

R$ 130 milhões em parcerias com os municípios

Apenas em ações de urbanização por parte do Programa Somando Forças estão sendo investidos R$ 130 milhões, em oito municípios. Em Rio Bonito, por exemplo, são R$ 26,1 milhões em drenagem, pavimentação e sinalização em diversos bairros, enquanto em Silva Jardim são mais de R$ 23 milhões na urbanização do Bairro Varginha. Além desses dois municípios, obras estão sendo executadas em Bom Jesus do Itabapoana, Petrópolis, Rio Claro, São Fidélis, São Pedro da Aldeia e Três Rios.

Nas obras do Programa Somando Forças o governo do estado investe até 95% do valor da obra, enquanto as prefeituras complementam o valor, fazem a licitação e acompanham o desenvolvimento da obra. Os repasses às cidades são feitas de acordo com a prestação de contas.